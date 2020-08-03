Смартфоны iPhone могут стать мобильными платежными терминалами. Apple выкупила стартап, который способен это сделать.

Apple Inc. приобрела Mobeewave Inc. – стартап с технологией, которая может превратить iPhone на мобильные платежные терминалы, – утверждают источники Bloomberg.

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Для чего Apple стартап Mobeewave

Технология Mobeewave позволяет покупателям касаться своей кредитной карты или смартфона на другом телефоне для обработки платежа. Система работает с приложением и не требует аппаратного обеспечения, кроме чипа NFC, который имеют iPhone с 2014 года.

В компании заплатили около 100 миллионов долларов за стартап. В Mobeewave было десятки сотрудников. Apple сохранила команду, которая продолжает работать в Монреале. Правда, Apple скрывает детали сделки.

Apple периодически покупает небольшие технологические компании, и мы, как правило, не обсуждаем свою цель или планы,

– сказал спикер Apple.

Apple обычно покупает стартапы, чтобы превратить их технологию в особенность своей продукции. Apple добавила Apple Pay в iPhone в 2014 году, что позволяет пользователям оплачивать товары, приложив экран к терминалу в магазине. В прошлом году компания запустила собственную кредитную карту – Apple Card. Интеграция Mobeewave могла бы позволить iPhone принимать платежи без дополнительного оборудования.

Это поставит Apple в более прямую конкуренцию с Square Inc., ведущим поставщиком платежного оборудования и программного обеспечения для смартфонов и планшетов.

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Другие соглашения Apple

Соглашение будет одным из нескольких для Apple в этом году. Недавно компания приобрела программу погоды Dark Sky и телерадиокомпанию NextVR. Другие покупки включают Voysis, Xnor.ai и Inductiv для улучшения Siri и искусственного интеллекта и Fleetsmith для управления устройствами предприятия.