После публикации отчетности акции Procter&Gamble выросли на 2,4%. Корпорация прогнозирует сохранение роста продаж в финансовом 2021 году на уровне от 1 до 3%.

Чистая выручка американской корпорации Procter&Gamble (P&G) выросла за финансовый год, который закончился в июне, на рекордные 5% (до 71 миллиардов долларов). Это самый значительный рост с 2006 года, говорится в отчете компании.

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Больше всего P&G заработала за апрель-июнь на фоне пандемии коронавируса. Лучшие показатели оказались у подразделений, производящих бытовую химию и товары для стирки (14%), а также туалетную бумагу и бумажные полотенца (5%).

Мы считаем, что можем продолжать расти привлекательными темпами. Возможные проблемы учтены в этом прогнозируемом диапазоне, но также есть значительный шанс действительно активизировать свою деятельность, — сказал финансовый директор P&G Джон Меллер в интервью Yahoo Finance.

Напомним, по оценке Национального бюро экономических исследований США, в результате вспышки COVID-19 уже в феврале 2020 года официально началась рецессия. Так, завершился самый длительный в истории период роста.

Прогноз Goldman Sachs: уже в III квартале 2020 года ВВП США продемонстрирует компенсирующий рост и может прибавить около 25%.