Після публікації звіту акції Procter & Gamble виросли на 2,4%. Корпорація прогнозує подальше зростання продажів у фінансовому 2021 році на рівні від 1 до 3%.

Чиста виручка американської корпорації Procter & Gamble (P&G) виросла за фінансовий рік, який закінчився в червні, на рекордні 5% (до 71 мільярдів доларів). Це найзначніше зростання з 2006 року, говориться в звіті компанії.

США: Інвестори можуть виїхати з Кремнієвої долини

Найбільше P&G заробила за квітень-червень на тлі пандемії коронавірусу. Кращі показники виявилися у підрозділів, які виробляють побутову хімію і товари для прання (14%), а також туалетний папір і паперові рушники (5%).

Ми вважаємо, що можемо продовжувати рости привабливими темпами. Можливі проблеми враховані в цьому прогнозованому діапазоні, але також є значний шанс дійсно активізувати свою діяльність, — сказав фінансовий директор P&G Джон Меллер в інтерв'ю Yahoo Finance.

Нагадаємо, за оцінкою Національного бюро економічних досліджень США, в результаті спалаху COVID-19 вже в лютому 2020 офіційно почалася рецесія. Так, завершився найтриваліший в історії період зростання американської економіки.

Прогноз Goldman Sachs: вже в III кварталі 2020 року ВВП США продемонструє компенсуючий зростання і може додати близько 25%.