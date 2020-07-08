Частка Воррена Баффета в Apple зросла на понад 91 мільярда доларів і тепер становить 43% усього портфеля холдингу Berkshire Hathaway, яким володіє мільярдер.

Компанія Воррена Баффета має 245 мільйонів акцій Apple, що робить її другою за величиною акціонеркою купертинівського техногіганта, пише Markets Insider. Зокрема, у Berkshire Hathaway є 5,5% власності в публічних акціях виробника iPhone.

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Що відомо про частку Apple в портфелі Berkshire Hathaway

Акції Apple підскочили на 24% у 2020 році і закривали торги в понеділок, 6 липня, на найвищому своєму рівні, досягнувши 374 долара за одну акцію. Це означає, що Berkshire Hathaway заробив 18 мільярдів доларів на цінних паперах виробника iPhone всього за шість місяців 2020 року.

Частка акцій Apple, якими володіє холдинг Воррена Баффета, сьогодні становить понад 20% ринкової капіталізації Berkshire, що досягла 445 мільярдів доларів.

Що думає сам Воррен Баффет про акції Apple

Я не вважаю, що Apple – це акція. Я думаю, що це наш третій бізнес,

– зазначив мільярдер ще в лютому в ефірі телепрограми "Squawk Box" на CNBC.

Частка – це "велике зобов’язання, яке ми маємо в будь-якому бізнесі, окрім страхування та залізниці", додав Баффет.

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Інвестор-мільярдер заявив CNBC в лютому 2019 році, що Berkshire Hathaway посилила свої позиції в Apple, коли середня ціна акцій техногіганта коливалася в межах 141 долара за одну штуку.

З того часу холдинг Воррена Баффета позбувся близько 10 мільйонів акцій Apple.

Водночас, її основний пакет цінних паперів техногіганта у 145 мільйонів акцій зріс в ціні на 150%, або на понад 55 мільярдів доларів з початку 2019 року.

У результаті частка Apple в портфелі Berkshire сьогодні є найбільшою і найдорожчою з-поміж усіх підприємств (крім одного), цінними паперами яких володіє холдинг. Єдиним винятком є Bank of America, друга за величиною позиція конгломерату Баффета, яка станом на кінець торгової сесії понеділка, 6 липня, коштувала близько 22 мільярдів доларів.