Доля Уоррена Баффета в Apple выросла более чем на 91 миллиарда долларов и теперь составляет 43% всего портфеля холдинга Berkshire Hathaway, которым владеет миллиардер.

Компания Уоррена Баффета имеет 245 млн акций Apple, что делает ее вторым по величине акционером купертиновского техгиганта, пишет Markets Insider. В частности, в Berkshire Hathaway является 5,5% собственности в публичных акциях производителя iPhone.

Интересно: Уоррен Баффет совершил первую крупную инвестицию с начала пандемии: что известно о сделке

Что известно о доле Apple в портфеле Berkshire Hathaway

Акции Apple подскочили на 24% в 2020 году и закрывали торги в понедельник, 6 июля, на самом высоком своем уровне, достигнув 374 доллара за одну акцию. Это означает, что Berkshire Hathaway заработала 18 млрд долларов в ценных бумагах производителя iPhone всего за шесть месяцев 2020 года.

Доля акций Apple, которыми обладает холдинг Уоррена Баффета, сегодня составляет более 20% рыночной капитализации Berkshire, достигшей 445 млрд долларов.

Что думает сам Уоррен Баффет об акциях Apple

Я не считаю, что Apple – это акция. Я думаю, что это наш третий бизнес,

– отметил миллиардер еще в феврале в эфире телепрограммы "Squawk Box" на CNBC.

Доля – это "большое обязательство, которое мы имеем в любом бизнесе, кроме страхования и железнодорожной сферы", добавил Баффет.

Читайте также: Что не так с портфелем акций компании Уоррена Баффета: известный инвестор назвал недостатки

Инвестор-миллиардер заявил CNBC в феврале 2019 году, что Berkshire Hathaway усилила свои позиции в Apple, когда средняя цена акций техгиганта колебалась в пределах 141 доллара за одну штуку.

С тех пор холдинг Уоррена Баффета лишился около 10 млн акций Apple.

В то же время, ее основной пакет ценных бумаг техгиганта в 145 млн акций вырос в цене на 150%, или более чем 55 млрд долларов с начала 2019 года.

В результате доля Apple в портфеле Berkshire сегодня является крупнейшей и самой дорогой из всех предприятий (кроме одного), ценными бумагами которых обладает холдинг. Единственным исключением является Bank of America, вторая по величине позиция конгломерата Баффета, которая по состоянию на конец торговой сессии понедельника, 6 июля, стоила около 22 миллиардов долларов.