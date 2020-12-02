Покупці під час пандемії частіше замовляють товари через Amazon, щоб отримати доставку додому. Так, з’ясувалося, що Amazon у сезон святкових покупок цього року отримав рекордну кількість продажів за всю історію.

А все через те, що люди через коронавірус постійно перебувають вдома і не можуть відвідувати офлайн-магазини, повідомляє видання CNN.

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Міжнародний торговельний майданчик Amazon заявив, що рекордні продажі допомогли малому та середньому бізнесу, які використовують їх платформу. Так, інтернет-продавці відправили товарів на суму в майже 5 мільярдів доларів на Чорну п’ятницю, а це на 60% більше порівняно з минулим роком.

Цікаво, що найпопулярнішими товарами на Amazon цього року стали мемуари Барака Обами "Земля обітована", розумна колонка Echo Dot та фен-щітка Volumizer Revlon. Косметика та товари для дому також були популярними, оскільки під час пандемії більшість людей перебуває вдома.

І хоча Amazon не видавав конкретної кількості продажів, дані аналітиків Adobe показали, що онлайн-витрати від Дня Подяки до Чорної п’ятниці побили рекорди.

Міжнародний торговий майданчик наголосив, що продажі на День Подяки зросли на 22% порівняно з минулим роком (до понад 5 мільярдів доларів), а продажі на Чорну п'ятницю зросли на аналогічну кількість відсотків (до 9 мільярдів доларів).

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Загалом сезон святкових покупок зареєстрував понад 106 мільярдів доларів, (на 27,7% більше, ніж минулого року).

Хоча COVID-19, вибори в США та невизначеність щодо майбутнього вплинули на зменшення покупців у магазинах, ми очікуємо продовження рекордних продажів електронних товарів до Різдва,

– заявила директорка Adobe Digital Insights Тейлор Шрайнер.

Цікаво, що платформа продажів Shopify ( SHOP ), якою в основному користуються представники малого бізнесу, за чотири дні на Чорну п’ятницю (з п'ятниці й по понеділок) заробила на продажах 5,1 мільярда доларів.

Експерти запевняюють, що пандемія та соціальне дистанціювання призвели до того, що покупці стали більш цілеспрямованими та купують лише те, що справді потрібно. Натомість директор із глобального роздрібного консалтингу Брайан Філд Сенсорматик прогнозує, що люди можуть піти в офлайн-магазини до 19 грудня, щоб встигнути купити подарунок до свята.