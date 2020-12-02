Покупатели во время пандемии чаще заказывают товары через Amazon, чтобы получить доставку на дом. Так, выяснилось, что Amazon в сезон праздничных покупок в этом году получил рекордное количество продаж за всю историю.

А все потому, что люди через коронавирус постоянно находятся дома и не могут посещать офлайн-магазины, сообщает издание CNN.

До теми Amazon витратить 500 мільйонів доларів на бонуси для персоналу під час різдвяних свят: деталі

Международная торговая площадка Amazon заявила, что рекордные продажи помогли малому и среднему бизнесу, которые используют их платформу. Так, интернет-продавцы отправили товаров на сумму в почти 5 миллиардов долларов в Черную пятницу, а это на 60% больше по сравнению с прошлым годом.

Интересно, что самыми популярными товарами на Amazon в этом году стали мемуары Барака Обамы "Земля обетованная", умная колонка Echo Dot и фен-щетка Volumizer Revlon. Косметика и товары для дома также были популярны, поскольку во время пандемии большинство людей находится дома.

И хотя Amazon не выдавал конкретного количества продаж, данные аналитиков Adobe показали, что онлайн-расходы от Дня Благодарения до Черной пятницы побили рекорды.

Международная торговая площадка отметила, что продажи на День Благодарения выросли на 22% по сравнению с прошлым годом (до более 5 миллиардов долларов), а продажи на Черную пятницу выросли на аналогичное количество процентов (до 9 миллиардов долларов).

Читайте также: Компания Dyson потратит 3,67 миллиарда долларов на новые технологии и продукты: детали

В общем сезон праздничных покупок зарегистрировал более 106 миллиардов долларов, (на 27,7% больше, чем в прошлом году).

Хотя COVID-19, выборы в США и неопределенность относительно будущего повлияли на уменьшение покупателей в магазинах, мы ожидаем продолжения рекордных продаж электронных товаров к Рождеству,

– заявила директор Adobe Digital Insights Тейлор Шрайнер.

Интересно, что платформа продаж Shopify (SHOP), которой в основном пользуются представители малого бизнеса, за четыре дня в Черную пятницу (пятниця-понедельник) заработала на продажах 5,1 миллиарда долларов.

Эксперты заверяют, что пандемия и социальное дистанцирование привели к тому, что покупатели стали более целенаправленными и покупают только то, что действительно нужно. А директор по глобальному розничному консалтингу Брайан Сенсорматик прогнозирует, что люди могут пойти в офлайн-магазины до 19 декабря, чтобы успеть купить подарок к празднику.