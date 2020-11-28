Міжнародний торговий майданчик Amazon готовий витратити сотні мільйонів доларів на бонуси для співробітників під час рідзвяних свят. Таке рішення вони ухвалили після збільшення продажів в інтернеті, чому сприяє пандемія COVID-19.

Штатні працівники складів у Великобританії та США будуть отримувати по 300 євро (або доларів) за зміну, або по 150 євро (або доларів) при неповному робочому дні, повідомляє видання BBC.

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Загалом Amazon витратить близько 500 мільйонів доларів на зарплати працівникам, які працюватимуть з 1 по 31 грудня.

Так, власник торгового майданчику Джефф Безос, яких зараз є найбагатшою людиною у світі, похвалив персонал за належне обслуговування клієнтів під час пандемії.

А віце-президент Amazon Worldwide Operations Дейв Кларк написав: "Я вдячний нашіим командам, які продовжують відігравати важливу роль у служінні своїм громадам".

Він розповів, що коли буде пік покупок з майданчику Amazon (йдеться про рідзвяні свята, – Інвестиції 24), вони подякують за допомогою спеціального бонусу для наших співробітників на загальну суму у понад 500 мільйонів доларів.

Протести в Amazon

Зазначимо, що робітники Amazon висловили занепокоєння своїм здоров'ям та умовами праці в Європі і США, стверджуючи, що практикувати соціальне дистанціювання під час роботи практично неможливо.

До слова, працівники Amazon з 15 країн світу 27 листопада влаштували масовий протест через неналежні умови праці. Протест виник через Чорну п'ятниця, адже люди замовляють багато речей із-за кордону.



Протести працівників в Amazon на Чорну п'ятницю / Фото Gizmodo

Учасники протесту стверджують, що за час пандемії Amazon помножив свої доходи і став трільйоннником, а Джефф Безос має статки у 200 мільярдів доларів. У той же час працівники складів Amazon отримали лише 2 додаткові долари за годину роботу. Тож, працівники Amazon вимагають збільшення зарплати, зміни політики компанії.