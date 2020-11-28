Международная торговая площадка Amazon готова потратить сотни миллионов долларов на бонусы для сотрудников во время рождественских праздников. Такое решение они приняли после увеличения продаж в интернете, чему способствует пандемия COVID-19.

Штатные работники складов в Великобритании и США будут получать по 300 евро (или долларов) за смену, или по 150 евро (или долларов) при неполном рабочем дне во время работы на рождественнские праздники, сообщает издание BBC.

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В общем Amazon потратит около 500 миллионов долларов на зарплаты работникам, которые будут работать с 1 по 31 декабря.

Так, владелец торговой площадки Джефф Безос, который сейчас является самым богатым человеком в мире, похвалил персонал за надлежащее обслуживание клиентов во время пандемии.

А вице-президент Amazon Worldwide Operations Дэйв Кларк написал: "Я благодарен нашым командам, которые продолжают играть важную роль в служении своим общинам".

Он рассказал, что когда будет пик покупок с площадки Amazon (речь идет о рождественских праздников – Инвестиции 24), они поблагодарят с помощью специальных бонусов для сотрудников на общую сумму свыше 500 миллионов долларов.

Протесты в Amazon

Отметим, что рабочие Amazon выразили обеспокоенность своим здоровьем и условиями труда в Европе и США, утверждая, что практиковать социальное дистанцирование во время работы практически невозможно.

К слову, работники Amazon из 15 стран мира 27 ноября устроили массовый протест из-за ненадлежащих условий труда. Протест возник на Черную пятницу, ведь именно в это время люди заказывают много вещей из-за границы.

Протестующие утверждают, что за время пандемии Amazon умножил свои доходы и стал трильйоннником, а Джефф Безос имеет состояние в 200 миллиардов долларов. В то же время работники складов Amazon получили только 2 дополнительные доллара в час работу. Поэтому они требуют увеличения зарплаты, изменения политики компании.