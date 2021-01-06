Банк Тінькофф (TCS Group), Газпром, Яндекс, Ant Group (платіжний сервіс Alipay), Telegram та Ozon – всіх у 2020 році спіткали проблеми. Розповідаємо, хто з світових компаній спромігся заробити мільйони у 2020 році.

Оцінка китайської Ant Group може знизитись на 140 мільярдів доларів, а партнери російського Газпрому заплатили штраф 52 мільйони євро. Ozon спромігся привабити 990 мільйонів доларів під-час IPO, Яндекс скасував угоду з TCS Group, інвестори Telegram заробили 1,2 мільярда доларів та у чому звинувачують американські податківці Олега Тінькова. Хто ж все таки зумів примножити свої статки, а хто навпаки втратив мільйони, розповідає РБК.

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Олег Тіньков під прицілом податкової США

Один мільярд доларів за даними влади США зумів приховати Олег Тільков від американських податківців. Так, ще в кінці лютого стало відомо про претензії податкових органів США, що стосувались подій семирічної давності. Після IPO материнської компанії Тінькофф Банку TCS Group Holding на Лондонській біржі у жовтні 2013 року частка Олега Тінькова почала коштувати більш ніж один мільярд доларів. Згодом, після ІРО, він відмовився від громадянства США чи ще більше підсилив підозри податкових органів.

Американська сторона переконана, що підприємець володів акціями на суму більш ніж один мільярд (через зареєстровану на Британських островах структуру), а повідомив податківцям, що на разі його дохід, станом на 2013 рік, становив 205 тисяч доларів и статки становлять 300 тисяч доларів. Міньюст США повідомив, що у березні Тіньков подав у Податкове управління за відома не правдиву інформацію.

Тому, підприємцю загрожує до трьох років позбавлення волі та штраф у сумі 250 тисяч доларів. На разі Олег Тіньков територіально знаходиться у Лондоні. Проте, засідання Вестмінстерского магістратського суду, який мав винести рішення по справі про екстрадицію Тінькова в США, декілька разів відкладалось. Бізнесмен вже здав свої паспорти (російський та кіпрський) та не повинен покидати межі Лондону.

На початку березня 2020 року Олег Тінькоф повідомив, що хворий на гостру форму лейкемії, а вже у липні успішно переніс операцію по транспортуванні кісткового мозку. Свої ж 40,4% у TCS Group підприємець перевів у сімейний траст та повідомив, що покидає пост голови ради директорів. Місце Олега Тінькова займе Снілав Блізнюк.

Штраф Газпрому

Рішення оштрафувати Газпром та його партнерів по газопровід Nord Stream 2 на суму у 6,6 мільярдів євро винесло Управління по захисту конкуренції та прав споживачів країн. Також, штраф отримали такі інвестори як: англо-голландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall Dea, австралійська OMV та французька Engie у сумі 52 мільйони євро.

Що таке "Північний потік-2" "Північний потік-2" – це дві нитки газопроводу загальною протяжністю більш ніж 1,2 тисячі кілометрів кожна, що проходять через морські території таких країн як: Росія, Німеччина, Фінляндія, Швеція та Данія. А загальна потужність становить 55 мільярдів кубометрів на рік. Даний газопровід планують використовувати для поставок газу у Німеччину та Росію. США та деякі країни ЄС ввели санкції, тому проєкт досі не реалізований.

На думку польського антимонопольного регулятора, наявні порушення правил конкуренції та положення законодавства країни, а вони є тотожними до законодавства ЄС, відбулось у наступному. Не дивлячись на те, що стовідсоткової частки компанії володіє Газпром а європейська компанія виступає лише як інвестор, фактично було створено спільне підприємство, про що не повідомили польську сторону. Тому Варшава зажадала від сторін розірвати контракт про фінансування будівництва.

Загальна сума інвестицій Гаспрому та партнерів здійснювалась порівну і загалом становила 9,5 мільярдів євро. Відтак Газпром заявив, що має намір оскаржити рішення Управління по захисту конкуренції та прав споживачів. Нагадаємо, що Польща є одним з основних конкурентів "Північного потоку-2" у Європі, оскільки у випадку реалізації проєкту може залишитись без транзитних доходів від транспортування російського газу по газопроводу Ямал-Європа.

Інвестори Telegram заробили 1,2 мільярда доларів

Павло Дуров оголосив про закриття TON, так для засновника Telegram закінчився проєкт над яким він працював два з половиною роки. У межах світової угоди з Комісією по цінним паперам та біржам США – SEC, Telegram зобов'язався виплати інвесторам у блокчейн-проєкті TON.

TON повинна була обробляти мільйонні транзакції протягом секунди, а це в рази швидше ніж вже існуючі блокчейни та традиційні системи Visa і Masterсard. Проте, на шляху у Дурова став американський регулятор. Так, за декілька днів до запуску, у жовтні 2019 року, SEC звернулась до суду Південного округу Нью-Йорка, наполягаючи на тому, що Gram є цінним папером, а структура Telegram не виконала ряд регуляційних вимог, що стосуються подібних активів. Згодом, через декілька місяців розгляду справи суд визнав Gram цінним папером. Проте, в результаті Дуров прийняв рішення закрити проєкт. Але за умовами світової угоди з SEC, Telegram був зобов'язаний виплатити штраф у розмірі 18,5 мільйонів доларів та повернути інвесторам 72 відсотки першочергових вкладень, а це 1,22 мільярда доларів з 1,7 мільярдів доларів.

Всього у проєкту було більш ніж 170 інвесторів. Серед них значна частина з США (39 інвесторів) та Росії (Абрамович, Гуцерієв, Абизов, Солоніна, Якобашвілі). Так, у 2018 році інвестори вклали в ході попередніх продажів криптовалюти Gram 1,7 мільярдів доларів.

У кінці червня Павло Дуров повідомив, що вже виплатив усе інвесторам у тій чи іншій формі, пожалівшись у своєму коментарі, що люди все ще залежать від США, коли справа стосується фінансів та технологій.

Ми, 96% населення світу, залежимо від людей, яких обирають 4% жителів США, – написав Дуров

Приваблення онлайн-ритейлером Ozon 990 мільйонів доларів під-час IPO

На біржі NASDAQ під-час IPO компанії Ozon вдалось залучити 990 мільйонів доларів. Bloomberg вже назвав це найкращим розміщенням російської компанії на американському майданчику з часів IPO Яндекса у 2011 році.

Цифри:

33 мільйони американських депозитних акцій було продано всього;

одна акція вартувала 30 доларів;

на 34% зросли ціни розміщення акції після першого дня торгів;

7 мільярдів доларів – саме на стільки перевищила капіталізація Ozon;

саме на стільки перевищила капіталізація Ozon; 1, 273 мільярди доларів становила загальна сума залучених коштів.

Яндекс скасував угоду з TCS Group, в результаті чого останні втратили 5,5 мільярдів доларів

Угода мала відбутись між материнською компанією Тинькофф Банк TCS Group та компанією Якдекс. Про свої попередні домовленості та наміри компанії повідомили на початку вересня, проте через місяць після заяви повідомили про скасування угоди. Сторони прокоментували у листах до співробітників банків ситуацію наступним чином.

Усе вилилось у продаж, вони хотіли просто купити "Тинькофф" зі всіма витікаючими негативними наслідками для нас – Олег Тінков

Збитки компанії Ant Group через втручання влади Китаю

У листопаді 2020 мала відбутися найбільша IPO в історії, що могла б привабити 34,4 мільярдів доларів, однак через втручання влади Китаю все довелось скасувати в останній момент. Розміщення Ant Group мало відбутися одразу на Шанхайській та Гонконгській біржах. Компанія Джека Ма володіє платіжним сервісом Alipay, що заробляє на комісіях з видачі миттєвих без завдаткових онлайн-кредитів.

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Сервіс налічує більш ніж один мільярд користувачів по всьому світу. Саме тому, не дивно, що розміщення компанії викликало значний ажіотаж.

Об'єм заявок на папери викликав ажіотаж на Шанхайській біржі та досяг 2,8 трильйони доларів.

3 листопада 2020 Ant Group оголосила, що IPO відкладається на обох біржах. Причиною стало те, що нові регулятори щодо інтернет-платформ, що видають позики, повинні самостійно фінансувати не менше 30% від суми займу. На думку видання Bloomberg, подібні зміни можуть знизити оцінку кампанії Ant Group на 140 мільярдів доларів, а це в двічі. За даними WSJ, рішення про призупинення IPO прийняв особисто голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін, а такий гнів влади Піднебесної могли викликати різкі вислови Джека Ма у бік китайської фінансової системи.