Влада Китаю схвалила першу в країні вакцину проти коронавірусу, розроблену підрозділом китайської фармацевтичної компанії Sinopharm. Акції виробника одразу виросли на біржі Гонконгу на 3,4%.

У грошовому еквіваленті акції фармацевтичної корпорації виросли до 18,86 гонконгського долара, за підсумками торгів 31 грудня, повідомляє видання Xinhua.

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А все через те, що раніше державне управління з лікарських засобів Китаю схвалило вакцину від коронавірусу, яку розробив підрозділ Sinopharm – China National Biotec Group (CNBG). Тож, це перша вакцина в Китаї, яка отримала офіційний дозвіл на продаж.

Додамо, що препарат Sinopharm вже використовується в Китаї у рамках програми по екстреній вакцинації від COVID-19, яка стартувала в липні. Вакцина також проходить клінічні випробування в декількох країнах, включаючи ОАЕ, Бахрейн, Перу і Аргентину. Влада Бахрейну та ОАЕ вже схвалили її.

Раніше компанія заявила, що її препарат показав ефективність на рівні 79,3% за результатами третьої фази клінічних випробувань. Результати досліджень відповідали стандартам Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Станом на 15 грудня в Китаї в рамках програми екстреної вакцинації було використано понад 4,5 мільйона доз як мінімум трьох різних препаратів, два з яких були розроблені CNBG, а один Sinovac Biotech.

Також відомо, що Китай планує провести вакцинацію до 50 мільйонів людей до 15 лютого 2021 року. Вакцини проти COVID-19 будуть безкоштовними для всіх жителів країни.