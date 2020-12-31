Власти Китая одобрили первую в стране вакцину против коронавируса, разработанную подразделением китайской фармацевтической компании Sinopharm. Акции производителя сразу выросли на бирже Гонконга на 3,4%.

В денежном эквиваленте акции фармацевтической корпорации выросли до 18,86 гонконгского доллара, по итогам торгов 31 декабря, сообщает издание Xinhua.

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А все потому, что раньше государственное управление по лекарственным средствам Китая одобрило вакцину от коронавируса, которую разработал подразделение Sinopharm – China National Biotec Group (CNBG). Поэтому, это первая вакцина в Китае, которая получила официальное разрешение на продажу.

Добавим, что препарат Sinopharm уже используется в Китае в рамках программы по экстренной вакцинации от COVID-19, которая стартовала в июле. Вакцина также проходит клинические испытания в нескольких странах, включая ОАЭ, Бахрейн, Перу и Аргентину. Власти Бахрейна и ОАЭ уже одобрили ее.

Ранее компания заявила, что ее препарат показал эффективность на уровне 79,3% по результатам третьей фазы клинических испытаний. Результаты исследований соответствовали стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 15 декабря в Китае в рамках программы экстренной вакцинации было использовано более 4,5 миллиона доз как минимум трех различных препаратов, два из которых были разработаны CNBG, а один Sinovac Biotech.

Также известно, что Китай планирует провести вакцинацию в 50 миллионов человек до 15 февраля 2021 года. Вакцины против COVID-19 будут бесплатными для всех жителей страны.