Акции Moderna потеряли 9,72% на торгах. А все потому, что инвесторы отреагировали на ситуацию аллергической реакции на вакцину компании от COVID-19.

Началось все с сообщения о том, что доктор Хосейн Садрзаде, онколог из Бостонского медицинского центра, пожаловался на тяжелую аллергическую реакцию на вакцину от коронавируса сразу после получения им второй дозы препарата. Его госпитализировали в больницу, сообщила компания "Фридом Финанс Украина" в телеграм.



Динамика цены акций Moderna / График "Фридом Финанс Украина"

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Человек страдает от тяжелой аллергии на моллюсков. Поэтому, по его словам, симптомы после вакцинации были такими же, как и реакция на этот аллерген.

Что известно о Moderna? Она стала второй компанией, чью вакцину от коронавируса одобрило Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) для использования в чрезвычайных обстоятельствах для людей в возрасте от 18 лет.

Добавим, что ранее в США началось применение вакцины Pfizer. Так, регулятор в ЕС одобрил применение препарата Pfizer-BioNTech, а только 6 января 2021 проведет заседание по вакцине Moderna.