Акції Moderna втратили 9,72% на торгах. А все через те, що інвестори негативно відреагували на ситуацію щодо алергічної реакції на вакцину компанії від COVID-19.

Почалося все з повідомлення про те, що доктор Хосейн Садрзаде, онколог з Бостонського медичного центру, поскаржився на важку алергічну реакцію на вакцину від коронавірусу одразу після отримання ним другої дози препарату. Його госпіталізували до лікарні, повідомила інвестиційна компанія "Фрідом Фінанс Україна" на своїй сторінці в Telegram.



Динаміка ціни акцій Moderna / Графік "Фрідом Фінанс Україна"

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Але через кілька хвилин після щеплення він заявив про запаморочення і почастішання пульсу. А все через те, що чоловік страждає від важкої алергії на молюсків. Тож, за його словами, симптоми після вакцинації були такими ж, як і реакція на цей алерген. Відомо, що він уже почувається краще.

Що відомо про Moderna? Вона стала другою компанією, чию вакцину від коронавірусу схвалило Управління з питань якості продовольства і медикаментів США (FDA) для використання у надзвичайних обставинах для людей у віці від 18 років.

Додамо, що раніше у США почалося застосування вакцини Pfizer. Так, регулятор в ЄС схвалив застосування препарату Pfizer-BioNTech, а лише 6 січня 2021 року проведе засідання по вакцині Moderna.