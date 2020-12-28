Президент Дональд Трамп підписав закон про державне фінансування й допомогу в боротьбі з COVID-19. Це зумовило зростання акцій на європейському ринку.

Зазначимо, що 892 мільярди з цієї суми мають спрямувати на допомогу постраждалим від COVID-19. Окрім того, документ передбачає виплату по 600 доларів на кожного американця, повідомляє CNBC.

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Тож, європейські ринки зросли на початку цього тижня після того, як президент Дональд Трамп підписав закон про допомогу у боротьбі з COVID-19 на суму 900 мільйонів доларів. Також на це вплинула вакцинація від COVID-19 та події щодо Brexit (йдеться про торгову угоду між Великобританією та ЄС).

Через ці причини зросли контракти на акції:

головний біржовий індекс Німеччини DAX досяг рекордного значення – 1,3%;

французький біржовий індекс CAC40 виріс на 1%;

італійський індекс FTSE MIB Italy збільшився на 0,75%;

індекс, що включає іспанські акції, Spain's IBEX 35, зріс на 1%;

індекс Stoxx Europe 600 виріс на 0,6%.

Водночас в Азії акції Alibaba (група компаній, що займаються бізнесом в інтернеті) впали на понад 8% після того, як китайські регулятори попередили Alibaba Ant Group щодо бізнесу.

Цікаво, що підписання Трампом закону про допомогу у боротьбі з COVID-19 відбулося через кілька днів після того, як він запропонував відхилив його, вимагаючи 2000 доларів США прямих виплат американцям замість 600 доларів.