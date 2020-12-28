Президент Дональд Трамп подписал закон о государственном финансировании в США и помощь в борьбе с COVID-19. Это обусловило рост акций на европейском рынке.

Отметим, что 892 миллиардов из этой суммы должны направить в помощь пострадавшим от COVID-19. Кроме того, документ предусматривает выплату по 600 долларов на каждого американца, сообщает CNBC.

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Поэтому, европейские рынки выросли в начале этой недели после того, как президент Дональд Трамп подписал закон о помощи в борьбе с COVID-19 на сумму 900 миллионов долларов. Также на это повлияла вакцинация от COVID-19 и события по Brexit (речь идет о торговое соглашение между Великобританией и ЕС).

По этим причинам выросли контракты на акции:

главный биржевой индекс Германии DAX достиг рекордного значения – 1,3%;

французский биржевой индекс CAC40 вырос на 1%;

итальянский индекс FTSE MIB Italy увеличился на 0,75%;

индекс, включающий испанские акции, Spain's IBEX 35 вырос на 1%;

индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,6%.

В то же время в Азии акции Alibaba (группа компаний, занимающихся бизнесом в интернете) упали более чем 8% после того, как китайские регуляторы предупредили Alibaba Ant Group в отношении бизнеса.

Интересно, что подписание Трампом закона о помощи в борьбе с COVID-19 произошло через несколько дней после того, как он предложил отклонил его, требуя 2000 долларов США прямых выплат американцам вместо 600 долларов.