Банк Тинькофф (TCS Group), Газпром, Яндекс, Ant Group (платежный сервис Alipay), Telegram и Ozon – всех в 2020 году постигли проблемы. Рассказываем, какие из мировых компаний смогли заработать миллионы в 2020 году.

Оценка китайской Ant Group может снизиться на 140 миллиардов долларов, а партнеры российского Газпрома заплатили штраф 52 миллиона евро. Ozon смог привлечь 990 миллионов долларов во-время IPO, Яндекс отменил соглашение с TCS Group, инвесторы Telegram заработали 1,2 миллиарда долларов и в чем обвиняют американские налоговики Олега Тинькова. Кто же все-таки сумел приумножить свое состояние, а кто наоборот потерял миллионы, сообщает РБК.

Читайте также Акции фармацевтической компании Sinopharm выросли, поскольку ее вакцину одобрили в Китае

Олег Тиньков под прицелом налоговой США

Один миллиард долларов по данным властей США сумел скрыть Олег Тильков от американских налоговиков. Так, еще в конце февраля стало известно о претензиях налоговых органов США, которые касались событий семилетней давности. После IPO материнской компании Тинькофф Банка TCS Group Holding на Лондонской бирже в октября 2013 года доля Олега Тинькова начала стоить более чем один миллиард долларов. Впоследствии, после ІРО, он отказался от гражданства США, что еще больше усилило налоговых органов.

Американская сторона убеждена, что предприниматель владел акциями на сумму больше чем один миллиард (через зарегистрированную на Британских островах структуру), а сообщил налоговикам, что на данный момент его доход, по состоянию на 2013 год, составил 205 тысяч долларов и состояние составляет 300 тысяч долларов. Миньюст США сообщил, что в марте Тиньков подал в Налоговое управление за ведома не правдивую информацию.

Поэтому, предпринимателю грозит до трех лет лишения свободы и штраф в сумме 250 тысяч долларов. На данный Тиньков территориально находится в Лондоне. Однако, заседание Вестминстерского магистратского суда, который должен вынести решение по делу об экстрадиции Тинькова в США, несколько раз откладывалось. Бизнесмен уже сдал свои паспорта (российский и кипрский) и не должен покидать пределы Лондона.

В начале марта 2020 року Олег Тинькоф сообщил, что больной острой формой лейкемии, а уже в июле успешно перенес операцию по транспортировке косного мозга. Свои 40,4% в TCS Group предприниматель перевел в семейный траст и сообщил, что покидает пост председателя совета директоров. Место Олега Тинькова займет Снилав Близнюк.

Штраф Газпрома

Решение оштрафовать Газпром и его партнеров по газопровод "Северный поток-2" на сумму в 6,6 миллиарда евро вынесло Управление по защите конкуренции и прав потребителей стран. Также, штраф получили такие инвесторы: англо-голландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall Dea, австралийская OMV и французская Engie в сумме 52 миллиона евро.

Что такое "Северный поток-2"

"Северный поток-2" – это две нитки газопровода общей протяженностью более 1,2 тысячи километров каждая, проходящие через морские территории таких стран как: Россия, Германия, Финляндия, Швеция и Дания. А общая мощность составляет 55 миллиардов кубометров в год. Данный газопровод планируют использовать для поставок газа в Германию и Россию. США и некоторые страны ЕС ввели санкции, поэтому проект до сих пор не реализован.

По мнению польского антимонопольного регулятора, имеющиеся нарушения правил конкуренции и положения законодательства страны, а они соотвецтвуют законодательству ЕС, состоялось в следующем. Несмотря на то, что стопроцентной доли компании "Северный поток-2" владеет Газпром, а европейская компания выступает только как инвестор, фактически было создано совместное предприятие, о чем не сообщили польской стороне. Поэтому, Варшава потребовала от сторон расторгнуть контракт о финансировании строительства.

Общая сумма инвестиций Гаспрома и партнеров осуществлялась поровну и в среднем составила 9,5 миллиарда евро. Поэтому Гаспром заявил, что намерен обжаловать решение Управления по защите конкуренции и прав потребителей. Напомним, что Польша является одним из основных конкурентов "Северный поток-2" в Европе, поскольку в случае реализации проекта может остаться без транзитных доходов от транспортировки российского газа по газопроводу Ямал-Европа.

Инвесторы Telegram заработали 1,2 миллиарда долларов

Павел Дуров объявил о закрытии TON, так для основателя Telegram закончился проект над которым он работал два с половиной года. В рамках мирового соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США - SEC, Telegram обязался выплаты инвесторам в блокчейн-проекте TON.

TON должна была обрабатывать миллионные сделки в течение секунды, а это в разы быстрее чем уже существующие блокчейны и традиционные системы Visa и MasterCard. Однако, на пути у Дурова стал американский регулятор. Так, за несколько дней до запуска, в октябре 2019 года, SEC обратилась в суд Южного округа Нью-Йорка, настаивая на том, что Gram является ценной бумагой, а структура Telegram не выполнила ряд регуляционных требований, касающихся подобных активов. Впоследствии, через несколько месяцев рассмотрения дела суд признал Gram ценной бумагой. Однако, в результате Дуров принял решение закрыть проект. Но по условиям мирового соглашения с SEC, Telegram был обязан выплатить штраф в размере 18,5 мільйонів долларов и вернуть инвесторам 72 процента первоочередных вложений, а это 1,22 миллиарда долларов с 1,7 миллиардов долларов.

Всего в рамках проекта было более 170 инвесторов. Среди них значительная часть из США (39 инвесторов) и России (Абрамович, Гуцериев, Абызов, Солонина, Якобашвили). Так, в 2018 году инвесторы вложили в ходе предыдущих продаж криптовалюта Gram 1,7 милиардов долларов.

В конце июня Павел Дуров сообщил, что уже выплатил все инвесторам в той или иной форме, пожаловавшись в своем комментарии, что люди все еще зависят от США, когда дело касается финансов и технологий.

Мы, 96% населения мира, зависим от людей, которых выбирают 4% жителей США, - написал Дуров

Привлечения онлайн-ритейлером Ozon 990 миллионов долларов во-время IPO

На бирже NASDAQ во-время IPO компании Ozon удалось привлечь 990 миллионов долларов. Bloomberg уже назвал это лучшим размещением российской компании на американской площадке со времен IPO Яндекса в 2011 году.

Цифры:

33 миллиона американских депозитных акций было всего продано;

одна акция стоила 30 долларов;

на 34% выросли цены размещения акции после первого дня торгов;

7 миллиардов долларов – именно на столько превысила капитализация Ozon;

именно на столько превысила капитализация Ozon; 1, 273 миллиарда долларов составила общая сумма привлеченных средств.

Яндекс отменил соглашение с TCS Group, в результате чего последние потеряли 5,5 миллиарда долларов

Соглашение должно состояться между материнской компанией Тинькофф Банк TCS Group и компанией Якдекс. О своих предварительные договоренности и намерения компании сообщили в начале сентября, однако через месяц после заявления сообщили об отмене сделки. Стороны прокомментировали в письмах к сотрудникам банков ситуацию следующим образом.

Все вылилось в продажу, они хотели просто купить "Тинькофф" со всеми вытекающими негативными последствиями для нас – Олег Тынковов.

Убытки компании Ant Group из-за вмешательства властей Китая

В ноябре 2020 должна была состояться самая большая IPO в истории, которая могла бы привлечь 34,4 миллиардов долларов, однако из-за вмешательства власти Китая все пришлось отменить в последний момент. Размещение Ant Group должно было состояться сразу на Шанхайской и Гонконгской биржах. Компания Джека Ма обладает платежным сервисом Alipay, что зарабатывает на комиссиях по выдаче мгновенных без залоговых онлайн-кредитов.

Интересно Alibaba в ловушке: как Джек Ма потерял 11 млрд и при чем тут Китай

Сервис насчитывает более одного миллиарда пользователей по всему миру. Именно поэтому, неудивительно, что размещение компании вызвало значительный ажиотаж.

Объем заявок на бумаги вызвал ажиотаж на Шанхайской бирже и достиг 2,8 триллиона долларов.

3 ноября 2020 Ant Group объявила, что IPO откладывается на обеих биржах. Причиной стало то, что новые регуляторы по интернет-платформам, выдающих займы, должны самостоятельно финансировать не менее 30% от суммы займа. По мнению издания Bloomberg, подобные изменения могут снизить оценку кампании Ant Group на 140 мільярдів долларов, а это в два раза. По данным WSJ, решение о приостановлении IPO принял лично председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, а такой гнев властей Поднебесной могли вызвать резкие высказывания Джека Ма в сторону китайской финансовой системы.