Alibaba в ловушке: как Джек Ма потерял 11 млрд и при чем тут Китай
Соучредитель Alibaba, одной из крупнейших бизнес-империй Китая, потерял почти 11 миллиардов долларов с конца октября 2020, когда власть усилила контроль над его компанией.
Ant Group, основанная Джеком Ма, находится под пристальным надзором властей Китайской Народной Республики и потеряла уже 11 млрд долларов с тех пор как предприниматель решился раскритиковать 24 октября 2020 года систему регулирования страны за сдерживание инноваций и сравнил глобальные банковские правила с "клубом для стариков", сообщили BBC News Mundo.
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С чего все началось
Проблемы у Джека Ма с властями КНР начались когда сорвалась одна из его крупных сделок – IРО, первая публичная продажа на бирже акций основанной миллиардером компании Ant Group.
В ноябре биржі Гонконга и Шанхая отложили IРО Ant Group, которая должна была стать крупнейшей сделкой в истории. Компанию в то время оценили в 37 млрд долларов. Сама же Ant Group объяснила, что IРО пришлось отложить из-за того, что компания могла не соответствовать требованиям лизинга и раскрытие информации. В декабре китайские власти начали антимонопольное расследование против Ant Group. Поскольку компанию Ма заподозрили в создании монополии. Аналитики же интерпретировали такие действия со стороны КНР как попытку контролировать не только самого Ма, но и его компанию Ant Group.
Китайские власти вмешалась, поскольку они поняли, что им необходимо регулировать эти компании, чтобы они не становились слишком большими - пояснил блокировки IPO Ant Group американский инвестор Марк МАБИ CNBC.
Стремится к реформам
Стоит отметить, что очевидно, что власти Китая обратили свое внимание не только на деятельность Ма. Так, некоторые кампании уже корректируют свою деятельность, чтобы скорее всего предусмотреть возможные новые правила в данном секторе экономики. После того как власти заставили Ant Group прекратить продажу процентных депозитов, такие компании как: JD Digits, Tencent, Baidu и Lufax последовали том же примеру.
Сегодняшняя финансовая система – это наследство индустриальной эпохи. Мы должны создать новую группу следующего поколения и молодых людей. Мы должны реформировать нынешнюю систему, - сказал Ма.
По словам журналиста ВВС в Сингапуре Тимона Макдональда, на Джека Ма обратила внимание китайские власти за того, что он имеет привычку делать неудобные заявления. Так, недавно Ма критиковал банки Китая сравнивая их с "ломбардами", не стремятся к инновациям.
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