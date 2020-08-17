Трамп рассматривает возможность запретить китайского гиганта Alibaba в США
Дональд Трамп начал "войну" против китайских компаний для защиты национальной безопасности. Следующей такой компанией может стать Alibaba.
Президент США Дональд Трамп заявил в субботу во время пресс конференции, что "изучает", стоит ли запрещать китайский технологический гигант Alibaba в США, пишет Reuters.
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Как Трамп борется с китайскими компаниями
Трамп оказывает давление на китайские компании, например, нацелившись запретить приложение TikTok в США.
Трамп оказывает давление на китайские компании уже длительное время. Недавно американский президент издал указ, в котором запрещает проводить любые американские операции с владельцем TikTok – ByteDance. Это последние из усилий по защите персональных данных. В Трампа считают, что приложение TikTok несет угрозу нацбезопасности.
Трамп, который сделал изменение торговых отношений США и Китая центральной темой своего президентства, критически относится к Китаю. В то же время Трамп отмечает успехи торговой сделки, в рамках которой Китай покупает сельскохозяйственные продукты (сою и кукурузу).
Что известно о Alibaba
Alibaba Group – группа компаний, занимающихся бизнесом в Интернете. Основана в Китае, компания действует по всему миру. Украинцы знают компанию, покупая всевозможные товары на AliExpress. Основными видами деятельности являются торговые операции между компаниями по схеме B2B, розничная онлайн-торговля.