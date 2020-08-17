Дональд Трамп розпочав "війну" про китайських компаній для захисту нацбезпеки. Наступною такою компанією може стати Alibaba.

Президент США Дональд Трамп заявив у суботу під час пресконференції, що "вивчає", чи варто забороняти китайський технологічний гігант Alibaba в США, пише Reuters.

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Як Трамп бореться з китайськими компаніями

Трамп чинить тиск на китайські компанії, наприклад, націлившись заборонити додаток TikTok у США.

Трамп чинить тиск на китайські компанії вже тривалий час. Нещодавно американський президент видав указ, в якому забороняє проводити будь-які американські операції із власником TikTok – ByteDance. Це останні із зусиль щодо захисту персональних даних. У Трампа вважають, що додаток TikTok несе загрозу нацбезпеці.

Про намір купити частку бізнесу TikTok у США, Канаді, Австралії та Новій Зеландії вже заявила компанія Microsoft, в якої залишилося на це близько одного місяця часу.

Трамп, який зробив зміну торговельних відносин США та Китаю центральною темою свого президентства, критично ставиться до Китаю. Водночас Трамп наголошує на успіхах торговельної угоди, в рамках якої Китай купує сільськогосподарські продукти (сою та кукурудзу).