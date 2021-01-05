Співзасновник Alibaba, однієї з найбільших бізнес-імперій Китаю, втратив майже 11 мільярдів доларів з кінця жовтня 2020, коли влада посилила контроль над його компанією.

Ant Group, заснована Джеком Ма, знаходиться під пильним наглядом влади Китайської Народної Республіки та втратила вже 11 млрд доларів з тих пір як підприємець наважився розкритикувати 24 жовтня 2020 року систему регулювання країни за стримування іновацій та порівняв глобальні банківські правила з "клубом для старих", повідомили BBC News Mundo.

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Як все почалося

Проблеми у Джека Ма з владою КНР почались, коли зірвалася одна з його великих угод – ІРО, перший публічний продаж на біржі акцій заснованої мільярдером компанії Ant Group.

В листопаді біржі Гонконга та Шанхая відклали ІРО Ant Group, яка мала стати найбільшою угодою в історії. Компанію на той час оцінили у 37 млрд доларів. Сама ж Ant Group пояснила, що ІРО довелось відкласти через те, що компанія могла не відповідати вимогам лізінгу або розкриття інформації. У грудні китайська влада почала антимонопольне розслідування проти Ant Group. Оскільки, компанію Ма. запідозрили у створенні монополії. Аналітики ж інтерпретували такі дії з боку КНР як спробу контролювати не тільки самого Ма, а й його компанію Ant Group.

Китайська влада втрутилась, оскільки вони зрозуміли, що їм необхідно регулювати ці компанії, щоб вони не ставали занадто великими, – пояснив блокування IPO Ant Group американський інвестор Марк Мабіу CNBC.

Прагне реформ

Варто зазначити, що очевидно, що влада Китаю звернула свою увагу не лише на діяльність Ма. Так, деякі кампанії вже коригують свою діяльність, щоб скоріш за все передбачити можливі нові правила в даному секторі економіки. Після того як влада змусила Ant Group припинити продаж процентних депозитів, такі компанії як: JD Digits, Tencent, Baidu і Lufax послідували тому ж прикладу.

Сьогоднішня фінансова система – це спадок індустріальної епохи. Ми повинні створити нову групу для наступного покоління і молодих людей. Ми повинні реформувати нинішню систему, – сказав Ма.

За словами журналіста ВВС у Сінгапурі Тімона Макдональда, на Джека Ма звернула увагу китайська влада через те, що він має звичку робити незручні заяви. Так, нещодавно Ма критикував банки Китаю порівнюючи їх з "ломбардами", що не прагнуть до інновацій.