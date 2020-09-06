Китайські споживачі з високим рівнем доходів почали витрачати більше грошей на роздрібні товари. Однак це не позначилося рівномірно на всі сектори економіки: витрати на предмети розкоші зросли, проте продажі інших, більш поширених товарів, дещо відстають від товарів класу люкс.

Обсяг продажів предметів розкоші, з-поміж яких сумки, косметика й автомобілі, у Китаї зростають, пише PYMNTS із покликанням на дані Bloomberg. Перебуваючи кілька місяців удома через карантин у зв’язку з коронавірусом, китайські споживачі не особливо витрачали гроші. Однак тепер, коли вони знову можуть вільно відвідувати магазини, жителі Китаю нарешті можуть зайнятися "терапією шопінгу".

Споживачі хочуть потішити себе після спалаху пандемії коронавірусу,

– зазначила Кетрін Лім, аналітикиня Bloomberg із Сингапуру.

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Як зросли продажі люксових брендів

За даними Bloomberg, французький бренд LVMH (LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton), який окрім одягу та парфумів займається продажем спиртних напоїв і годинників, у другому кварталі 2020 року повідомив про зростання продажів на китайському ринку.

Попит на товари компанії впродовж вищезгаданого періоду збільшився на 65% у порівнянні з минулим роком. Однак загальні обсяги продажів бренду знизилися на 38%.

Показники продажів ще одного французького бренду – Kering – на ринку Китаю у другому кварталі цього року підскочили на 40%.

Оскільки сьогодні можливість подорожувати доволі обмежена, китайські споживачі змушені знаходити інші способи, як провести вільний час і потішити себе новим годинником, сумкою тощо.

Фінансова нерівність у Китаї: як вона проявляється у пандемію Аналітик фінансового концерну Huatai Financial Holdings зазначив, що пандемія коронавірусу завдала "значного удару" споживачам з низьким рівнем доходів. Тому відновлення попиту на товари різних секторів економіки було нерівномірним.

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Ресторанний бізнес і коронавірус

І хоча сфера торгівлі у Китаї поступово відновлюється, ресторанний бізнес ледве виживає, і йому доведеться пройти ще довгий шлях, переш ніж він повернеться до нормального стану. Адже люди продовжують уникати натовпу й не так часто відвідують заклади харчування, надаючи перевагу замовленню їжі з собою.

Компанія Yum China Holdings, що керує мережами швидкого харчування Pizza Hut і KFC у Китаї, зазначила, що рівень замовлень у цих закладах знизився ще більше в другому кварталі 2020 року.