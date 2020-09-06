Китайские потребители с высоким уровнем доходов стали тратить больше денег на розничные товары. Однако это не сказалось равномерно на всех секторах экономики: расходы на предметы роскоши выросли, однако продажи других, более распространенных товаров, несколько отстают от товаров класса "люкс".

Объем продаж предметов роскоши, среди которых сумки, косметика и автомобили, в Китае растут, пишет PYMNTS с ссылкой на данные Bloomberg. Находясь несколько месяцев дома из-за карантина в связи с коронавирусом, китайские потребители не особо тратили деньги. Однако теперь, когда они снова могут свободно посещать магазины, жители Китая наконец могут заняться "терапией шопинга".

Потребители хотят побаловать себя после вспышки пандемии коронавируса,

– отметила Кэтрин Лим, аналитик не Bloomberg из Сингапура.

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Как выросли продажи люксовых брендов

По данным Bloomberg, французский бренд LVMH (LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton), который кроме одежды и парфюмерии занимается продажей спиртных напитков и часов, во втором квартале 2020 года сообщил о росте продаж на китайском рынке.

Спрос на товары компании в течение вышеупомянутого периода увеличился на 65% по сравнению с прошлым годом. Однако общие объемы продаж бренда снизились на 38%.

Показатели продаж еще одного французского бренда – Kering – на рынке Китая во втором квартале этого года подскочили на 40%.

Поскольку сегодня возможность путешествовать довольно ограничена, китайские потребители вынуждены находить другие способы, как провести свободное время и порадовать себя новыми часами, сумкой и тому подобным.

Финансовое неравенство в Китае: как оно проявляется в пандемию Аналитик финансового концерна Huatai Financial Holdings отметил, что пандемия коронавируса нанесла "значительный удар" потребителям с низким уровнем доходов. Поэтому восстановление спроса на товары различных секторов экономики было неравномерным.

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Ресторанный бизнес и коронавирус

И хотя сфера торговли в Китае постепенно восстанавливается, ресторанный бизнес едва выживает, и ему придется пройти еще долгий путь, прежде чем он вернется в нормальное состояние. Ведь люди продолжают избегать толпы и не так часто посещают заведения питания, отдавая предпочтение заказу еды с собой.

Компания Yum China Holdings, управляющая сетями быстрого питания Pizza Hut и KFC в Китае, отметила, что уровень заказов в этих учреждениях снизился еще больше во втором квартале 2020 года.