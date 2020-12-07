Через пандемію більшість людей працює з дому, тому наради зазвичай проходять в онлайн-режимі – у Skype, FaceTime, Zoom і Microsoft Teams. Проте через "карантинний вигляд" вперше за п'ять років збільшився попит на пластичні операції.

Зокрема, повсюдне використання сервісів відеоконференцій викликав бум попиту на пластичні операції у Великобританії. Запити на деякі види операцій зросли в п'ять разів, повідомляє видання Financial Times.

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Експерти запевняють, що інтерес до зміни зовнішності виріс після того, як люди побачили себе на екранах комп'ютерів під час відеонарад.

Так, бум на ринку пластичної хірургії пов'язаний з кількома факторами:

вільний час, що з'явився під час карантину,

відсутність соціальних активностей,

носіння масок і дзвінки в Zoom.

Цікаво, що у червні провели дослідження, де опитали 1000 американців. Так, майже половина з них, хто ніколи не робив собі пластичної операції, заявили, що готові це зробити в найближчому майбутньому.

Які пластичні операції робили найчастіше

На першому місці за популярністю залишається процедура по збільшенню грудей.

За нею йдуть пластика живота і ліпосакція.

Також більш затребуваною стає послуга з пересадки волосся.

Зазначимо, що на клієнтів-чоловіків припадає лише 10% від усіх процедур клінік естетичної медицини. Найчастіше вони роблять собі ін'єкції ботокса.

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Водночас психологи попереджають, що вигляд під час відеоконференції може відрізнятися від реального.

Кут нахилу, освітлення і обмеження камери на багатьох пристроях можуть привести до спотворення рис обличчя – це означає, що зображення може сильно відрізнятися від того, яке люди звикли бачити в дзеркалі,

– говорила психолог Джилл Оуен.