Один із співзасновників Monobank Дмитро Дубілет інвестував гроші в український fashion-стартап Love&Live. Що відомо про цю компанію та чому Дубілет вирішив інвестувати в неї – читайте у матеріалі.

Наразі сума угоди не розголошується, проте оцінка у рамках раунду склала 15 мільйонів доларів, повідомляє видання AIN.ua.

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На що підуть інвестиції? Представники Love&Live стверджують, що інвестиції планують витратити на підкорення нових ринків, зокрема у 2021 році – ринок Німеччини та Великої Британії.

Що відомо про стартап Love&Live

Love & Live продає одяг, взуття та аксесуари власних брендів в інтернет-магазині. До групи входять такі популярні бренди: Love & Live, Katarina Ivanenko, Zuzu, Pure і інші. Компанія представлена на ринках України та Польщі.



Магазин Love&Live / Фото ain.ua Магазин Love&Live / Фото ain.ua

Засновниками компанії є український підприємець Олексій Омельянчук і фотографиня та дизайнерка Катерина Іваненко.

Цікаво, що за останній рік виторг стартапу збільшився у 3,5 раза, а оцінка компанії — у шість разів за півтора року.

Наразі чинними інвесторами Love&Live є український венчурний фонд SMRK і засновник Ajax Systems Олександр Конотопський. Суму інвестиції від фонду SMRK не розкривали, але в цьому раунді компанію оцінили в 10 мільйонів доларів.

Чому Дубілет вирішив інвестувати в цей стартап

Дмитро Дубілет наголосив, що для нього ця інвестиція є непрофільною.

Але у Love&Live настільки круті цифри зростання та інші операційні показники, що мені було не складно на це зважитися. До того ж, набутий досвід у менеджменті, маркетингу та IT буде корисний проєкту та дозволить йому всіх "порвати" не тільки в Україні, а й закордоном,

– запевняє Дубілет.

Співзасновник Love & Live Олексій Омельянчук говорить, що для них приємно вітати "на борту" професіонала Дмитра Дубілета. "Його глибока експертиза в побудові масштабних B2C-проєктів саме те, що нам необхідно для швидкого виходу і зростання на міжнародних ринках", – додав він.