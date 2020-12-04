Один из соучредителей Monobank Дмитрий Дубилет инвестировал деньги в украинский fashion-стартап Love & Live. Что известно об этой компании и почему Дубилет решил инвестировать в нее – читайте в материале.

Сейчас сумма сделки не разглашается, однако оценка в рамках раунда составила 15 миллионов долларов, сообщает издание AIN.ua.

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На что пойдут инвестиции? Представители Love & Live утверждают, что инвестиции планируют потратить на покорение новых рынков, в частности в 2021 году – рынок Германии и Великобритании.

Что известно о стартап Love & Live

Love & Live продает одежду, обувь и аксессуары собственных брендов в интернет-магазине. В группу входят такие популярные бренды: Love & Live, Katarina Ivanenko, Zuzu, Pure и другие. Компания представлена на рынках Украины и Польши.



Магазин Love&Live / Фото ain.ua