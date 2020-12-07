Из-за пандемии большинство людей работает из дома, потому совещания обычно проходят в онлайн-режиме – в Skype, FaceTime, Zoom и Microsoft Teams. Однако из-за "карантинного вида" впервые за пять лет увеличился спрос на пластические операции.

В частности, повсеместное использование сервисов видеоконференций вызвали бум спроса на пластические операции в Великобритании. Запросы на некоторые виды операций выросли в пять раз, сообщает изданиеFinancial Times.

Интересно Акции Zoom упали в цене, но прогнозы аналитиков оптимистичные: что ждет инвесторов

Эксперты уверяют, что интерес к изменению внешности вырос после того, как люди увидели себя на экранах компьютеров во время видеосовещаний.

Так, бум на рынке пластической хирургии связан с несколькими факторами:

свободное время, появившийся во время карантина,

отсутствие социальных активностей,

ношение масок и звонки в Zoom.

Интересно, что в июне провели исследование, где опросили 1000 американцев. Так, почти половина из них, кто никогда не делал себе пластической операции, заявили, что готовы это сделать в ближайшем будущем.

Какие пластические операции делали чаще всего

На первом месте по популярности остается процедура по увеличению груди.

Затем следуют пластика живота и липосакция.

Также более востребованной становится услуга по пересадке волос.

Отметим, что на клиентов-мужчин приходится лишь 10% от всех процедур клиник эстетической медицины. Чаще всего они делают себе инъекции ботокса.

Читайте также Дмитрий Дубилет инвестировал в украинский fashion-стартап: что известно

В то же время психологи предупреждают, что вид во время видеоконференции может отличаться от реального.

Угол наклона, освещения и ограничения камеры на многих устройствах могут привести к искажению черт лица – это значит, что изображение может сильно отличаться от того, которое люди привыкли видеть в зеркале,

– говорила психолог Джилл Оуэн.