Мінфін різко підвищив ставку гривневих ОВДП: скільки відомству вдалося залучити коштів
Міністерство фінансів України у вівторок, 22 вересня 2020 року, підвищило ставку за річними гривневими облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП). Зокрема, вона зросла з 9,29% до 9,5%.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із покликанням на дані держустанови. Однак утримати обсяги продажів на стабільному рівні шляхом зниження відсоткової ставки відомству не вдалося.
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Скільки Мінфін залучив грошей завдяки ОВДП
- У вівторок, 22 вересня, на трьох аукціонах українське Міністерство фінансів залучило 329,7 мільйона гривень.
- На минулому тижні цей показник становив 2,89 мільярда гривень.
- Два тижні тому – 986,5 мільйона гривень.
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Мінфін відхилив три із шести заявок на купівлю річних держоблігацій, загальна сума яких могла становити 609,8 мільйона гривень за ставкою до 11,5% річних. Натомість держвідомство задовольнила сума у 166,3 мільйона гривень.
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Окрім того, Мінфін відмовився піднімати ставку для ОВДП на 29 місяців, зберігши її на рівні 10,5%. У результаті регулятор задовільнив лише 5 заявок із 10-ти, залучивши тільки 30,3 мільйона гривень замість 290 мільйонів гривень за ставками до 11%.