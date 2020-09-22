Міністерство фінансів України у вівторок, 22 вересня 2020 року, підвищило ставку за річними гривневими облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП). Зокрема, вона зросла з 9,29% до 9,5%.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із покликанням на дані держустанови. Однак утримати обсяги продажів на стабільному рівні шляхом зниження відсоткової ставки відомству не вдалося.

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Скільки Мінфін залучив грошей завдяки ОВДП

У вівторок, 22 вересня, на трьох аукціонах українське Міністерство фінансів залучило 329,7 мільйона гривень .

. На минулому тижні цей показник становив 2,89 мільярда гривень.

Два тижні тому – 986,5 мільйона гривень.

Продаж ОВДП: останні дані

Мінфін відхилив три із шести заявок на купівлю річних держоблігацій, загальна сума яких могла становити 609,8 мільйона гривень за ставкою до 11,5% річних. Натомість держвідомство задовольнила сума у 166,3 мільйона гривень.

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Окрім того, Мінфін відмовився піднімати ставку для ОВДП на 29 місяців, зберігши її на рівні 10,5%. У результаті регулятор задовільнив лише 5 заявок із 10-ти, залучивши тільки 30,3 мільйона гривень замість 290 мільйонів гривень за ставками до 11%.

Однак на аукціоні, де продавалися ОВДП на короткий строк – три місяці – Мінфін задовольнив усі три заявки на суму 133 мільйонів гривень. Облігації реалізовано за минулою ставкою – 7%.