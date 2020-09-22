Министерство финансов Украины во вторник, 22 сентября 2020 года, повысило ставку по годовым гривневым облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ). В частности, она выросла с 9,29% до 9,5%.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные госучреждения. Однако удержать объемы продаж на стабильном уровне путем снижения процентной ставки ведомству не удалось.

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Сколько Минфин привлек денег благодаря ОВГЗ

Во вторник, 22 сентября, на трех аукционах украинское Министерство финансов привлекло 329,7 миллиона гривен.

На прошлой неделе этот показатель составлял 2,89 миллиарда гривен.

Две недели назад – 986,5 миллиона гривен.

Продажа ОВГЗ: последние данные

Минфин отклонил три из шести заявок на покупку годовых гособлигаций, общая сумма которых могла составлять 609,8 миллиона гривен по ставке до 11,5% годовых. Однако Госведомство удовлетворила сумма в 166,3 миллиона гривен.

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Кроме того, Минфин отказался поднимать ставку для ОВГЗ на 29 месяцев, сохранив ее на уровне 10,5%. В результате регулятор удовлетворил лишь 5 заявок из 10-ти, привлекая только 30,3 миллиона гривен вместо 290 миллионов гривен по ставкам до 11%.

Однако на аукционе, где продавались ОВГЗ на короткий срок – три месяца – Минфин удовлетворил все три заявки на сумму 133 миллионов гривен. Облигации реализовано по прошлой ставке – 7%.