Минфин резко повысил ставку гривневых ОВГЗ: сколько ведомству удалось привлечь средств
Министерство финансов Украины во вторник, 22 сентября 2020 года, повысило ставку по годовым гривневым облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ). В частности, она выросла с 9,29% до 9,5%.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные госучреждения. Однако удержать объемы продаж на стабильном уровне путем снижения процентной ставки ведомству не удалось.
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Сколько Минфин привлек денег благодаря ОВГЗ
- Во вторник, 22 сентября, на трех аукционах украинское Министерство финансов привлекло 329,7 миллиона гривен.
- На прошлой неделе этот показатель составлял 2,89 миллиарда гривен.
- Две недели назад – 986,5 миллиона гривен.
Продажа ОВГЗ: последние данные
Минфин отклонил три из шести заявок на покупку годовых гособлигаций, общая сумма которых могла составлять 609,8 миллиона гривен по ставке до 11,5% годовых. Однако Госведомство удовлетворила сумма в 166,3 миллиона гривен.
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Кроме того, Минфин отказался поднимать ставку для ОВГЗ на 29 месяцев, сохранив ее на уровне 10,5%. В результате регулятор удовлетворил лишь 5 заявок из 10-ти, привлекая только 30,3 миллиона гривен вместо 290 миллионов гривен по ставкам до 11%.
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