Міністерство фінансів України опублікувало календар проведення аукціонів розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на четвертий квартал 2020 року. Інвестиції24 розповідає, коли і які аукціони ОВДП чекати найближчим часом.

За інформацією на сайті Мінфіну, до кінця 2020 року заплановано чотири аукціони в доларах, один у євро та проводитимуться щотижневі аукціони в гривні.

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Розміщення доларових ОВДП

Держоблігації на 6 і 12 місяців розміщуватимуться 6 і 20 жовтня .

. У наступному місяці, а саме 10 листопада, регулятор проведе аукціони з продажу таких активів із погашенням через 1,2 і 1,1 рік відповідно.

ОВДП у євро

У четвертому кварталі 2020 року заплановано лише один аукціон з продажу ОВДП у євро терміном один рік. Його проведуть 24 листопада.

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Аукціони гривневих ОВДП

Гривневі держоблігації традиційно розміщуватимуться щовівторка:

ОВДП зі строком погашення на рік Мінфін пропонуватиме щотижня;

раз на два тижні розміщуватимуться ОВДП на 3 і 6 місяців, а також на 2 і 3 роки;

щомісяця на останньому аукціоні виставлятимуть держоблігації зі строком погашення у 4 роки.



Скриншот із сайту Міністерства фінансів України