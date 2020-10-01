Коли Мінфін продаватиме ОВДП: з’явився календар аукціонів до кінця 2020 року
Міністерство фінансів України опублікувало календар проведення аукціонів розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на четвертий квартал 2020 року. Інвестиції24 розповідає, коли і які аукціони ОВДП чекати найближчим часом.
За інформацією на сайті Мінфіну, до кінця 2020 року заплановано чотири аукціони в доларах, один у євро та проводитимуться щотижневі аукціони в гривні.
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Розміщення доларових ОВДП
- Держоблігації на 6 і 12 місяців розміщуватимуться 6 і 20 жовтня.
- У наступному місяці, а саме 10 листопада, регулятор проведе аукціони з продажу таких активів із погашенням через 1,2 і 1,1 рік відповідно.
ОВДП у євро
У четвертому кварталі 2020 року заплановано лише один аукціон з продажу ОВДП у євро терміном один рік. Його проведуть 24 листопада.
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Аукціони гривневих ОВДП
Гривневі держоблігації традиційно розміщуватимуться щовівторка:
- ОВДП зі строком погашення на рік Мінфін пропонуватиме щотижня;
- раз на два тижні розміщуватимуться ОВДП на 3 і 6 місяців, а також на 2 і 3 роки;
- щомісяця на останньому аукціоні виставлятимуть держоблігації зі строком погашення у 4 роки.
Скриншот із сайту Міністерства фінансів України
Що таке ОВДП?Це державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому ринку. Простими словами держава позичає в інвестора гроші і зобов'язується виплатити їх назад з нарахованими відсотками у домовлений термін. Основними перевагами є те, що ОВДП, на відміну від інших подібних фінансових інструментів, не оподатковуються, а також на 100% гарантовані державою. Тож, інвестор без жодних ризиків може забрати свої гроші у будь-який момент. Придбати державні облігації може кожен.
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