У вівторок, 29 вересня, Мінфін провів аукціон ОВДП. Скільки вдалося залучити грошей та з якою дохідністю, читайте на Інвестиції 24.

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики, до державного бюджету залучили 2,04 мільярда гривень, повідомляє Міністерство фінансів.

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Мінфін розмістив ОВДП з терміном обігу 7 місяців під 8% річних, 1 рік — під 9,5% річних і 2 роки — під 10,5% річних.

Найбільший попит був на 6-місячні ОВДП, від розміщення яких до державного бюджету вдалося залучити 1,92 мільярда гривень.

Від розміщення гривневих 1-річних паперів до державного бюджету залучили 25 мільйонів гривень, а від 2-річних – 88 мільйонів гривень.



Аукціони ОВДП 29 вересня