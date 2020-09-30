Во вторник, 29 сентября, Минфин провел аукцион ОВГЗ. Сколько удалось привлечь денег и с какой доходностью, читайте на Инвестиции 24.

По результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа, в государственный бюджет привлекли 2,04 миллиарда гривен, сообщает Министерство финансов.

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Минфин разместил ОВГЗ со сроком обращения 7 месяцев под 8% годовых, 1 год – под 9,5% годовых и 2 года – под 10,5% годовых.

Наибольший спрос был на 6-месячные ОВГЗ, от размещения которых в государственный бюджет удалось привлечь 1,92 миллиарда гривен.

От размещения гривневых 1-летних бумаг в государственный бюджет привлекли 25 миллиона гривен, а от 2-летних - 88000000 гривен.



Аукционы ОВГЗ 29 сентября