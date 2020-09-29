Объем частных денежных переводов в Украину за первые шесть месяцев 2020 года существенно снизился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

С января по август текущего года из-за границы в Украину поступило 7 168 миллиона долларов, о чем сообщается на официальном сайте Национального банка Украины (НБУ). Этот показатель на 6,4% (493 миллионов долларов) меньше, чем в прошлом году – было переведено 7 661 миллиона долларов.

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Что известно о каналах денежных переводов

Объем частных переводов в Украину по официальным каналам за период с января по июль 2020 года составил 6 287 миллиона долларов , что на 6,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (6 642 миллиона долларов).

, что на 6,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (6 642 миллиона долларов). НБУ также предоставил статистику касательно неофициальных каналов перевода средств из-за границы. В частности, таким способом было отправлено в Украину 2 504 миллиона долларов (за период с января по июль этого года). Это на 1 281 миллиона долларов меньше, чем в прошлом году.

Денежные переводы в Украину 2019 года: статистика

Согласно данным Нацбанка, именно рост объема частных денежных переводов из-за границы стал одной из причин укрепления курса гривни к доллару в 2019 году.

Так, объем частных переводов в Украину в прошлом году составил 12 017 миллиона долларов, что на 8,2% больше, чем 2018 (11 111 миллиона долларов).

Интересно, что НБУ еще до начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса, зафиксировали замедление темпов роста трудовой миграции из Украины.

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Реалии 2020 года

Общая сумма денежных переводов частных лиц в Украине за первые шесть месяцев 2020 года равна 5,3 миллиардам долларов. Опять же, это на 3,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Еще в начале месяца, 2 сентября, представители НБУ отметили, что объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в июле 2020 года составлял 922 миллионов долларов. Этот показатель меньше на 13,5%, чем было в июле 2019 года (1,07 миллиарда долларов) и на 7,2% меньше, чем в феврале 2020 (994 миллионов долларов).