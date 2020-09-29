Компания Juvenescence, которая инвестирует в различные технологии по продлению продолжительности жизни, может стать публичной. Что об этом известно, читайте на Инвестиции 24.

Британский миллиардер Джим Меллон, заявил, что проведет IPO своей компании по продлению жизни Juvenescence в течение следующих 6-12 месяцев, сообщает CNBC.

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Что известно о Juvenescence

Основана в октябре 2016 года, Juvenescence инвестирует в широкий спектр антивозрастных методов лечения, которые, по мнению представителей компании, могут продлить жизнь человека.

Во что инвестирует компания

Одной из таких инвестиций является Insilico Medicine, которая направлена ​​на использование искусственного интеллекта для выявления наркотиков.

Компания также поддержала AgeX Therapeutics, которая пытается создать стволовые клетки, способные регенерировать старения тканей.

LyGenesis, которая хочет разработать технологию, использует лимфатические узлы как биореакторы для восстановления органов замещения.

К нам обратились несколько инвестиционных банков, и мы определили инвестиционные банки, с которыми мы хотим сотрудничать,

– рассказал Меллон.

Меллон, которого ранее называли британским "ответом Уоррену Баффету", добавил: "Мы, скорее всего, в течение ближайших шести месяцев, до года будем публичной компанией, если все будет хорошо, а рынки не обвалятся".

IPO, вероятно, проведут в США, хотя никакого решения еще не принято. Ранее в Financial Times сообщали что это произойдет раньше – еще в 2019 году.