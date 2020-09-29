Проект спутникового интернета частной компании SpaceX могут вывести на рынок акций уже через несколько лет. При каких условиях, читайте на Инвестиции 24.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск вновь подтвердил вероятность того, что его частная космическая компания проведет первичное размещение акций Starlink в ближайшие годы, сообщает CNBC.

Мы, пожалуй, проведем IPO Starlink, но только через несколько лет в будущем, когда рост доходов будет плавным и предсказуемым. Публичный рынок не любит нестабильного движение денег,

– написал Маск в своем твите.

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Ранее руководство SpaceX уже обсуждало эту идею. В феврале президент компании Гвен Шотвелл заявил группе инвесторов, "Starlink – это правильный вид бизнеса, который можно выводить на публичный рынок".

Но через месяц Маск нивелировал это заявление, сказав, что сейчас SpaceX не сосредоточено на этом. Они пытаются сохранить Starlink от банкротства, которое постигло ряд компаний в начале 2000-х, когда те также пытались построить сеть спутникового интернета.

Что известно о Starlink

Starlink представляет амбициозный план компании по построению взаимосвязанной спутниковой сети Интернета, также известной как "созвездие", чтобы передавать скоростной Интернет в любую точку планеты. Полная сеть Starlink состоит из 11943 спутников, которые пролетают близко к планете, ближе к Международной космической станции, на так называемой низкой орбите Земли.

Маск рассматривает Starlink как ключевой "способ для SpaceX получать доход, который может быть использован для разработки все более и более усовершенствованных ракет и космических кораблей", – сказал он в прошлом году журналистам. Маск подсчитал, что Starlink может приносить доход в размере 30 миллиардов долларов в год – или примерно в 10 раз больше самого большого годового дохода, который SpaceX ожидает от своего основного ракетного бизнеса.

На сегодня SpaceX запустил более 700 спутников Starlink.

Сейчас компания строит систему наземных станций и пользовательских терминалов для подключения потребителей непосредственно к своей сети. Кроме того, SpaceX заявила, что Starlink уже имеет чрезвычайный спрос со стороны потенциальных клиентов, и почти 700 тысяч человек по всей территории США заинтересованы в предоставлении услуги компании.

Компания стремится предложить Starlink как коммерческую услугу до конца этого года на севере США и юге Канады с планами "почти глобального охвата населенного мира в 2021 году".