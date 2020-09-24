Во время Battery Day, состоявшейся 22 сентября, генеральный директор Tesla Илон Маск пообещал выпустить самый дешевый электрокар – цена транспортного средства составит 25 000 долларов. Появится такое авто только через три года.

Как сообщил Маск, Tesla планирует увеличить эффективность своих аккумуляторов, что позволит снизить цену на электромобили. Однако инвесторов не впечатлил автопроизводителя, поэтому акции компании упали в цене. Генеральный директор инвестиционной компании "Фридом Финанс" Тимур Турлов прокомментировал ситуацию с активами Tesla и дал свой прогноз относительно дальнейшего развития событий. Подробнее об этом – на Инвестиции24.

Подробнее о презентации Battery Day 2020: Итоги Battery Day: о чем рассказал Илон Маск и как изменилась цена акций Tesla после события

Что произошло с акциями Tesla после презентации

Кроме анонса о выходе бюджетного электрокара, Илон Маск заявил, что объемы поставок транспортных средств Tesla вырастут на 30% -40% по результатам 2020 года.

После презентации стратегических планов и новинок Tesla, ее акции снизились сразу на 5,6% в ходе основной сессии торгов. По словам Тимура Турлова, не всегда котировки американского производителя электрокаров стремительно падают из-за высказываний Маска.

Котировки Tesla растут и падают не всегда в связи с какими-то заявлениями Маска, бумага крайне волатильна, огромное количество спекулятивно настроенных инвесторов сейчас торгует этими бумагами. Данное движение рынка можно связать с какими-то новостями или заявлениями, а можно и не связывать. Они с равной вероятностью могли испытывать эти колебания безотносительно каких-либо заявлений,

– отметил гендиректор "Фридом Финанс".

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Капитализация Tesla: от чего она зависит

Тимур Турлов утверждает, что в целом рыночная капитализация Tesla построена на предположении, что будущее автомобильной индустрии именно за компанией Илона Маска, и именно это предприятие трансформирует отрасль.

Ту роль, которую сейчас в индустрии играют Toyota, General Motors, Ford, ее будет играть Tesla через несколько лет. На этом построена огромная капитализация. Безусловно, есть как раз планы запустить бюджетные электромобили в более низких ценовых сегментах. Но это подтверждение execution-стратегии. В этом нет ничего разочаровывающего, на мой взгляд,

– добавил Тимур Турлов.

Напомним, в начале июля Tesla стала самым дорогим автопроизводителем в мире. Компания Илона Маска обогнала Toyota по рыночной капитализации. Десять лет на бирже акции Tesla подорожали почти в 67 раз.