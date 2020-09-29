Проєкт супутникового інтернету приватної компанії SpaceX можуть вивести на ринок акцій вже через кілька років. За яких умов, читайте на Інвестиції 24.

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск знову підтвердив ймовірність того, що його приватна космічна компанія проведе первинне розміщення акцій Starlink у найближчі роки, повідомляє CNBC.

Ми, мабуть, проведемо IPO Starlink, але лише через кілька років у майбутньому, коли зростання доходів буде плавним і передбачуваним. Публічний ринок не любить нестабільний рух грошей,

– написав Маск у своєму твіті.

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Раніше керівництво SpaceX вже обговорювало цю ідею. В лютому президент компанії Гвен Шотвелл заявив групі інвесторів, що "Starlink – це правильний вид бізнесу, який можна виводити на публічний ринок".

Але через місяць Маск нівелював цю заяву, сказавши, що зараз SpaceX не зосереджена на цьому. Вони намагаються зберегти Starlink від банкрутства, яке спіткало низку компаній на початку 2000-х, коли ті також намагалися побудувати мережу супутникового інтернету.

Що відомо про Starlink

Starlink представляє амбіційний план компанії щодо побудови взаємопов'язаної супутникової мережі Інтернету, також відомої як "сузір'я", щоб передавати швидкісний Інтернет в будь-яку точку планети. Повна мережа Starlink складається з 11 943 супутників, які пролітають близько до планети, ближче до Міжнародної космічної станції, на так званій низькій орбіті Землі.

Маск розглядає Starlink як ключовий "спосіб для SpaceX отримувати дохід, який може бути використаний для розробки все більш і більш вдосконалених ракет і космічних кораблів", – сказав він минулого року журналістам. Маск підрахував, що Starlink може приносити дохід у розмірі 30 мільярдів доларів на рік – або приблизно в 10 разів більше найбільшого річного доходу, який SpaceX очікує від свого основного ракетного бізнесу.

На сьогодні SpaceX запустив більш як 700 супутників Starlink.

Зараз компанія будує систему наземних станцій та користувацьких терміналів для підключення споживачів безпосередньо до своєї мережі. Крім того, SpaceX заявила, що Starlink вже має надзвичайний попит з боку потенційних клієнтів, і майже 700 тисяч осіб по всій території США зацікавлені у наданні послуги компанії.

Компанія прагне запропонувати Starlink як комерційну послугу до кінця цього року на півночі США та півдні Канади з планами "майже глобального охоплення населеного світу у 2021 році".