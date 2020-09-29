Компанія Juvenescence, яка інвестує в різні технології із продовження тривалості життя, може стати публічною. Що про це відомо, читайте на Інвестиції 24.

Британський мільярдер Джим Меллон, заявив, що проведе IPO своєї компанії з продовження життя Juvenescence протягом наступних 6-12 місяців, повідомляє CNBC.

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Що відомо про Juvenescence

Заснована в жовтні 2016 року, Juvenescence інвестує в широкий спектр антивікових методів лікування, які, на думку представників компанії, можуть продовжити життя людини.

У що інвестує компанія

Однією з таких інвестицій є Insilico Medicine, яка спрямована на використання штучного інтелекту для виявлення наркотиків.

Компанія також підтримала AgeX Therapeutics, яка намагається створити стовбурові клітини, здатні регенерувати старіння тканин.

LyGenesis, яка хоче розробити технологію, що використовує лімфатичні вузли як біореактори для відновлення органів заміщення.

До нас звернулися кілька інвестиційних банків, і ми визначили інвестиційні банки, з якими ми хочемо співпрацювати,

– розповів Меллон.

Меллон, якого раніше називали британською "відповіддю Воррену Баффету", додав: "Ми, найімовірніше, протягом найближчих шести місяців, до року будемо публічною компанією, якщо все буде добре, а ринки не обваляться".

IPO, ймовірно, проведуть у США, хоча жодного рішення ще не прийнято. Раніше у Financial Times повідомляли що це відбудеться раніше – ще у 2019 році.