"Британський Баффет" виведе компанію з продовження життя на ринок акцій
Компанія Juvenescence, яка інвестує в різні технології із продовження тривалості життя, може стати публічною. Що про це відомо, читайте на Інвестиції 24.
Британський мільярдер Джим Меллон, заявив, що проведе IPO своєї компанії з продовження життя Juvenescence протягом наступних 6-12 місяців, повідомляє CNBC.
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Що відомо про Juvenescence
Заснована в жовтні 2016 року, Juvenescence інвестує в широкий спектр антивікових методів лікування, які, на думку представників компанії, можуть продовжити життя людини.
У що інвестує компанія
- Однією з таких інвестицій є Insilico Medicine, яка спрямована на використання штучного інтелекту для виявлення наркотиків.
- Компанія також підтримала AgeX Therapeutics, яка намагається створити стовбурові клітини, здатні регенерувати старіння тканин.
- LyGenesis, яка хоче розробити технологію, що використовує лімфатичні вузли як біореактори для відновлення органів заміщення.
До нас звернулися кілька інвестиційних банків, і ми визначили інвестиційні банки, з якими ми хочемо співпрацювати,
– розповів Меллон.
Меллон, якого раніше називали британською "відповіддю Воррену Баффету", додав: "Ми, найімовірніше, протягом найближчих шести місяців, до року будемо публічною компанією, якщо все буде добре, а ринки не обваляться".
IPO, ймовірно, проведуть у США, хоча жодного рішення ще не прийнято. Раніше у Financial Times повідомляли що це відбудеться раніше – ще у 2019 році.