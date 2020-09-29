Обсяг приватних грошових переказів в Україну за перші шість місяців 2020 року суттєво знизився в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Із січня по серпень поточного року із-за кордону в Україну надійшло 7 168 мільйона доларів, про що повідомляється на офіційному сайті Національного банку України (НБУ). Цей показник на 6,4% (493 мільйонів доларів) менший, ніж у минулому році – було переказано 7 661 мільйона доларів.

Цікаво: "Британський Баффет" виведе компанію з продовження життя на ринок акцій

Що відомо про канали грошових переказів

Обсяг приватних переказів в Україну офіційними каналами за період з січня по липень 2020 року становив 6 287 мільйона доларів , що на 6,5% менше, ніж за аналогічний період 2019 року (6 642 мільйона доларів).

, що на 6,5% менше, ніж за аналогічний період 2019 року (6 642 мільйона доларів). НБУ також надав статистику щодо неофіційних каналів переказу коштів із-за кордону. Зокрема, таким способом було відправлено в Україну 2 504 мільйона доларів (за період із січня по липень цього року). Це на 1 281 мільйона доларів менше, ніж торік.

Грошові перекази в Україну 2019 року: статистика

Згідно з даними Нацбанку, саме зростання обсягу приватних грошових переказів із-за кордону стало однією з причин зміцнення курсу гривні до долара у 2019 році.

Так, обсяг приватних переказів в Україну минулого року становив 12 017 мільйона доларів, що на 8,2% більше, ніж було 2018 року (11 111 мільйона доларів).

Цікаво, що НБУ ще до початку кризи, спричиненою пандемією коронавірусу, зафіксував уповільнення темпів росту трудової міграції з України.

Новини нафтового ринку: Нафтове багатство Нігерії може стати нічим, – уряд країни

Реалії 2020 року

Загальна сума грошових переказів приватних осіб в Україні за перші шість місяців 2020 року дорівнювала 5,3 мільярдам доларів. Знову ж таки, це на 3,8% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Ще на початку місяці, 2 вересня, представники НБУ зазначили, що обсяг грошових переказів трудових мігрантів в Україну в липні 2020 року становив 922 мільйонам доларів. Цей показник менший на 13,5%, ніж було в липні 2019 року (1,07 мільярда доларів) і на 7,2% менше, ніж у лютому 2020 року (994 мільйона доларів).