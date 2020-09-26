Скільки грошей вклали іноземці в ОВДП у вересні: НБУ представив статистику
Із початку вересня цього року портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) нерезидентів знизився на 3,12 мільярда гривень. Минулого місяця ця позначка опустилася ще на 4,9 мільярда гривень.
Про скорочення портфелю нерезидентів повідомляється на офіційному сайті Національного банку України (НБУ).
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Про що свідчать дані Нацбанку
За інформацією НБУ, у вересні частка нерезидентів у загальному обсязі ОВДП опустилися на понад 10%. Зокрема, станом на четвер, 24 вересня, цей показник становив 9,66%, а в кінці серпня – 10,16%.
У березні, як тільки почалася пандемія коронавірусу і низка країн світу змушені були вводити жорсткий карантин, нерезиденти почали скорочувати портфель українських держоблігацій. Тоді це число впало на 43,73 мільярда гривень.
Чому іноземці виходять з ОВДП
На минулому тижні гривня відчутно послабилася. У зв’язку з цим нерезиденти скоротили свій портфель ОВДП на 1,6 мільярда гривень. У результаті це стало найбільшим обсягом виходу нерезидентів із ОВДП упродовж останніх двох місяців.
Частка учасників ринку в ОВДП / Візуалізація НБУ
Ринок ОВДП України: останні зміни
- У вівторок, 22 вересня, на аукціонах розміщення ОВДП Міністерство фінансів України змогло залучити тільки 329,65 мільйонів гривень.
- Ще раніше, 15 вересня, Мінфіну вдалося залучити до бюджету 6,025 мільярда гривень, розмістивши ОВДП у гривні й у доларах. Отже, це число у 18 разів більше, ніж сьогодні.
- 8 вересня регулятор розмістив держоблігації у гривні на 1 мільярд гривень, а 1 вересня – на 2,8 мільярда гривень.
- У 2019 році завдяки розміщенню ОВДП Мінфін залучив до державного бюджету 277,6 мільярда гривень, 4,3 мільярда доларів і 387 мільйонів євро.