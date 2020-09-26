Із початку вересня цього року портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) нерезидентів знизився на 3,12 мільярда гривень. Минулого місяця ця позначка опустилася ще на 4,9 мільярда гривень.

Про скорочення портфелю нерезидентів повідомляється на офіційному сайті Національного банку України (НБУ).

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Про що свідчать дані Нацбанку

За інформацією НБУ, у вересні частка нерезидентів у загальному обсязі ОВДП опустилися на понад 10%. Зокрема, станом на четвер, 24 вересня, цей показник становив 9,66%, а в кінці серпня – 10,16%.

У березні, як тільки почалася пандемія коронавірусу і низка країн світу змушені були вводити жорсткий карантин, нерезиденти почали скорочувати портфель українських держоблігацій. Тоді це число впало на 43,73 мільярда гривень.

Чому іноземці виходять з ОВДП

На минулому тижні гривня відчутно послабилася. У зв’язку з цим нерезиденти скоротили свій портфель ОВДП на 1,6 мільярда гривень. У результаті це стало найбільшим обсягом виходу нерезидентів із ОВДП упродовж останніх двох місяців.

У липні іноземці теж продавали держоблігації. Тоді курс гривні також падав через зміну керівництва НБУ.



Частка учасників ринку в ОВДП / Візуалізація НБУ

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