С начала сентября этого года портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) нерезидентов снизился на 3,12 миллиарда гривен. В прошлом месяце эта отметка опустилась еще на 4,9 миллиарда гривен.

О сокращении портфеля нерезидентов сообщается на официальном сайте Национального банка Украины (НБУ).

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О чем свидетельствуют данные Нацбанка

По информации НБУ, в сентябре доля нерезидентов в общем объеме ОВГЗ опустились более чем на 10%. В частности, по состоянию на четверг, 24 сентября, этот показатель составлял 9,66%, а в конце августа – 10,16%.

В марте, как только началась пандемия коронавируса и ряд стран мира вынуждены были вводить жесткий карантин, нерезиденты начали сокращать портфель украинских гособлигаций. Тогда это число упало на 43,73 миллиарда гривен.

Почему иностранцы выходят из ОВГЗ

На прошлой неделе гривна ощутимо ослабла. В связи с этим нерезиденты сократили свой портфель ОВГЗ на 1,6 миллиарда гривен. В результате это стало самым большим объемом выхода нерезидентов с ОВГЗ на протяжении последних двух месяцев.

В июле иностранцы тоже продавали гособлигации. Тогда курс гривны также падал из-за смены руководства НБУ.

Доля участников рынка в ОВГЗ / Визуализация НБУ

Рынок ОВГЗ Украины: последние изменения