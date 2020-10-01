Когда Минфин будет продавать ОВГЗ: появился календарь аукционов до конца 2020 года
Министерство финансов Украины опубликовало календарь проведения аукционов размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на четвертый квартал 2020 года. Инвестиции24 рассказывают, когда и какие аукционы ОВГЗ ожидать в ближайшее время.
По информации на сайте Минфина, до конца 2020 года запланировано четыре аукциона в долларах, один в евро и будут проводиться еженедельные аукционы в гривне.
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Размещение долларовых ОВГЗ
- Гособлигации на 6 и 12 месяцев будут размещаться 6 и 20 октября.
- В следующем месяце, а именно 10 ноября, регулятор проведет аукционы по продаже таких активов с погашением через 1,2 и 1,1 год соответственно.
ОВГЗ в евро
В четвертом квартале 2020 году запланировано лишь один аукцион по продаже ОВГЗ в евро сроком на один год. Его проведут 24 ноября.
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Аукционы гривневых ОВГЗ
Гривневые гособлигации традиционно будут размещаться по вторникам:
- ОВГЗ со сроком погашения на год Минфин будет предлагать еженедельно;
- раз в две недели будут размещаться ОВГЗ на 3 и 6 месяцев, а также на 2 и 3 года;
- ежемесячно на последнем аукционе будут выставлять гособлигации со сроком погашения на 4 года.
Скриншот из сайта Министерства финансов Украины
Что такое ОВГЗ?Это государственные ценные бумаги, размещаемые исключительно на внутреннем рынке. Простыми словами государство занимает у инвестора деньги и обязуется выплатить их обратно с начисленными процентами в условленный срок. Основными преимуществами является то, что ОВГЗ, в отличие от других подобных финансовых инструментов, не облагаются налогом, а также на 100% гарантированы государством. Поэтому, инвестор без риска может забрать свои деньги в любой момент. Купить государственные облигации может каждый.
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