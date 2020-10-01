Министерство финансов Украины опубликовало календарь проведения аукционов размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на четвертый квартал 2020 года. Инвестиции24 рассказывают, когда и какие аукционы ОВГЗ ожидать в ближайшее время.

По информации на сайте Минфина, до конца 2020 года запланировано четыре аукциона в долларах, один в евро и будут проводиться еженедельные аукционы в гривне.

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Размещение долларовых ОВГЗ

Гособлигации на 6 и 12 месяцев будут размещаться 6 и 20 октября .

. В следующем месяце, а именно 10 ноября, регулятор проведет аукционы по продаже таких активов с погашением через 1,2 и 1,1 год соответственно.

ОВГЗ в евро

В четвертом квартале 2020 году запланировано лишь один аукцион по продаже ОВГЗ в евро сроком на один год. Его проведут 24 ноября.

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Аукционы гривневых ОВГЗ

Гривневые гособлигации традиционно будут размещаться по вторникам:

ОВГЗ со сроком погашения на год Минфин будет предлагать еженедельно;

раз в две недели будут размещаться ОВГЗ на 3 и 6 месяцев, а также на 2 и 3 года;

ежемесячно на последнем аукционе будут выставлять гособлигации со сроком погашения на 4 года.



Скриншот из сайта Министерства финансов Украины