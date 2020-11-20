Об'єднані Арабські Емірати посилили напруженість у відносинах з Саудівською Аравією та Росією. Офіційні особи ОАЕ в приватному порядку озвучили про наміри покинути Організацію країн-експортерів нафти та їхніх союзників (ОПЕК+).

Про загострення ситуації на нафтовому ринку повідомило інформаційне агентство Bloomberg. Напруженість у відносинах між ОАЕ та її союзниками почала зростати ще з кінця літа. Тоді Об'єднані Арабські Емірати збільшили видобуток нафти, проігнорувавши квоту, передбачену в угоді ОПЕК+.

Акутально: Вакцина від COVID-19 і фондовий ринок: як новини фармсектору впливають на акції

Погіршення ситуації на ринку нафти

В ОАЕ обурилися розподілом квот на нафтовидобуток – уряд держави вважає його несправедливим. За інформацією Bloomberg, офіційні представники країни публічно не заявляли про те, що ОАЕ може вийти з ОПЕК+. Однак, якщо держава покине альянс – це може підірвати і так уже крихкий нафтовий ринок, який значно постраждав від пандемії коронавірусу.

У вівторок, 17 листопада, відбулося засідання Міністерського моніторингового комітету ОПЕК+, учасники якого обговорили поточну ситуацію в нафтовому секторі, зважаючи на другу хвилю COVID-19. Члени організації не ухвалили жодного рішення, хоча напередодні, 16 листопада, експерти ОПЕК+ рекомендували міністрам розглянути питання збереження поточних обмежень видобутку на перший квартал або навіть на перше півріччя 2020 року. У комітеті пообіцяли надати рекомендації щодо цього до засідання ОПЕК+, запланованого на 1 грудня.

Цікаво: Вакцина від COVID-19 – кінець локдауну? Як прорив біотеху сколихнув ринки акцій

Рішення ОПЕК+ у 2020 році: історія перемовин

У березні 2020 року міністри країн-учасників ОПЕК вирішили скоротити обсяги нафтовидобутку на 1,5 мільйона барелів на добу через вплив коронавірусу. Однак згодом, у ході наступного засідання члени альянсу та його партнери не змогли домовитися про подальше зниження видобутку ще на 1,5 мільйона барелів на добу, на що так наполягала Саудівська Аравія. Завадила ухваленню цього рішення Росія.

Провал перемовин призвів до рекордного за останні 18 років падіння цін на нафту.

10 квітня 2020 року країни ОПЕК+ таки домовилися про зниження нафтовидобутку на 9,7 мільйона барелів на добу з травня, щоб підтримати ціни на сировину. 6 червня, під час чергового засідання, група ОПЕК+ продовжила дію угоди про скорочення видобутку на 9,7 мільйона барелів на добу. Ця умова зберігалася до липня включно.

Нині країни ОПЕК+ видобувають на 7,7 мільйона барелів на добу менше. Як очікують учасники ринків, цю умову можуть продовжити і в наступному році.