Объединенные Арабские Эмираты усилили напряженность в отношениях с Саудовской Аравией и Россией. Официальные лица ОАЭ в частном порядке озвучили о намерениях покинуть Организацию стран-экспортеров нефти и их союзников (ОПЕК+).

Об обострении ситуации на нефтяном рынке сообщило информационное агентство Bloomberg. Напряженность в отношениях между ОАЭ и ее союзниками начало расти еще с конца лета. Тогда Объединенные Арабские Эмираты увеличили добычу нефти, проигнорировав квоту, предусмотренную в соглашении ОПЕК+.

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Ухудшение ситуации на рынке нефти

В ОАЭ возмутились распределением квот на нефтедобычу – правительство государства считает его несправедливым. По информации Bloomberg, официальные представители страны публично не заявляли о том, что ОАЭ может выйти из ОПЕК+. Однако, если государство покинет альянс - это может подорвать и так уже хрупкий нефтяной рынок, который значительно пострадал от пандемии коронавируса.

Во вторник, 17 ноября, состоялось заседание Министерского мониторингового комитета ОПЕК+, участники которого обсудили текущую ситуацию в нефтяном секторе, с учетом второй волны COVID-19. Члены организации не приняли никакого решения, хотя накануне, 16 ноября, эксперты ОПЕК+ рекомендовали министрам рассмотреть вопрос сохранения текущих ограничений добычи на первый квартал или даже на первое полугодие 2020 года. В комитете пообещали дать рекомендации по этому поводу на заседание ОПЕК+, что запланировано на 1 декабря.

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Решения ОПЕК+ в 2020 году: история переговоров

В марте 2020 года министры стран-участниц ОПЕК решили сократить объемы нефтедобычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки из-за влияния коронавируса. Однако впоследствии, в ходе следующего заседания члены альянса и его партнеры не смогли договориться о дальнейшем снижении добычи еще на 1,5 миллиона баррелей в сутки, на что так настаивала Саудовская Аравия. Помешала принятию этого решения Россия.

Провал переговоров привел к рекордному за последние 18 лет падение цен на нефть.

10 апреля 2020 года страны ОПЕК+ таки договорились о снижении нефтедобычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки с мая, чтобы поддержать цены на сырье. 6 июня, во время очередного заседания, группа ОПЕК+ продлила действие соглашения о сокращении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Это условие сохранялось до июля включительно.

Сейчас страны ОПЕК+ добывают на 7,7 миллиона баррелей в сутки меньше. Как ожидают участники рынков, действие этого условия могут продолжить и в следующем году.