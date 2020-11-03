У вівторок, 3 листопада 2020 року, ціни на нафту еталонних марок зросли в порівнянні з понеділком, коли сировина подешевшала до травневих мінімумів. Однак побоювання щодо уповільнення зростання попиту на нафту і збільшення пропозиції ресурсу не покидають учасників ринків.

Сподівання, що великі нафтовиробники утримаються від збільшення обсягів видобутку сировини, допомогли підняти ціни на нафту ще до моменту завершення минулої сесії торгів, пише Investing.com.

Ситуація на ринку напередодні: Нові локдауни в Європі вдарили по ринку нафти: ціна Brent впала до травневого мінімуму

Сьогодні головними викликами для ринку нафти є:

збільшення нових випадків коронавірусу у світі;

зростання обсягів постачання сировини з Лівії;

невизначеність щодо результатів виборів у США, які відбудуться в країні вже сьогодні, 3 листопада.

Ціни на нафту за 3 листопада

Ф’ючерси на нафту Brent подорожчали до 38,98 долара за барель .

. Ф’ючерси на нафту WTI із терміном постачання в грудні зросли в ціні на 0,2%, досягнувши 36,89 долара за барель.

Упродовж понеділка, 2 листопада, обидва нафтові контракти подорожчали майже на 3% після різкого спаду своєї ціни. Зокрема, нафта Brent торгувалася за трохи більше, ніж 35 долара за барель.

Хоча технічна картина передбачає подальше зростання (ціни нафти - ред.), картина попиту / пропозиції говорить про інше,

– зазначив Джеффрі Халлі, старший аналітик ринку Азійсько-Тихоокеанського регіону в OANDA у Сингапурі.

Нові локдауни в Європі

Італія – поки остання європейська країна, яка посилила карантинні заходи через ріст хворих на COVID-19. У країні ввели нічну комендантську годину та обмеження щодо поїздок між регіонами, де спостерігаються найбільші спалахи хвороби. Ці правила, своєю чергою, можуть призвести до зниження попиту на пальне з боку населення країни.

Попит може втратити тенденцію зростання, оскільки зростання кількості нових випадків коронавірусу у світі призводить до необхідності вводити карантин повторно,

– йдеться в повідомленні ANZ Research.

Окрім Італії, посилено карантин у Великій Британії, Франції та Німеччині.

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Останні події на ринку нафти

Упродовж минулого тижня нафта подешевшала, а на момент відкриття торгів у понеділок, – узагалі ціна сировини обвалилася до кількамісячних мінімумів. Однак вартість нафти змогла відновити ріст після того, як міністр енергетики Росії провів переговори з місцевими нафтовими компаніями щодо відтермінування умови про нарощення нафтовидобутку, запланованого на січень 2021 року.

Кремль закрив дві проблеми одним рішенням – захистив ціни на нафту від чергового обвалу та втрутився в процес підтримки курсу рубля, який стрімко впав у понеділок, 2 листопада,

– прокоментував ситуацію Стівен Іннес, головний ринковий стратег Axi Corp.

Ключові рішення для ринку нафти