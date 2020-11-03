Во вторник, 3 ноября 2020 года, цены на нефть эталонных марок выросли по сравнению с понедельником, когда сырье подешевела до майских минимумов. Однако опасения относительно замедления роста спроса на нефть и увеличение предложения ресурса не покидают участников рынков.

Надежды, что крупные нефтепроизводители воздержатся от увеличения объемов добычи сырья помогли поднять цены на нефть еще до момента завершения прошлой сессии торгов, пишет Investing.com.

Ситуация на рынке накануне: Новые локдауны в Европе ударил по рынку нефти: цена Brent упала до майского минимума

Сегодня главными вызовами для рынка нефти являются:

увеличение новых случаев коронавируса в мире;

рост объемов поставок сырья из Ливии;

неопределенность относительно результатов выборов в США, которые состоятся в стране уже сегодня, 3 ноября.

Цены на нефть за 3 ноября

Фьючерсы на нефть Brent подорожали до 38,98 доллара за баррель .

. Фьючерсы на нефть WTI со сроком поставки в декабре выросли в цене на 0,2%, достигнув 36,89 доллара за баррель .

. В течение понедельника, 2 ноября, оба нефтяные контракты подорожали почти на 3% после резкого спада своей цены. В частности, нефть Brent торговалась по чуть более 35 доллара за баррель.

Хотя техническая картина предполагает дальнейший рост (цены нефти - ред.), Картина спроса / предложения говорит о другом,

– отметил Джеффри Халли, старший аналитик рынка Азиатско-Тихоокеанского региона OANDA в Сингапуре.

Новые локдауны в Европе

Италия – пока последняя европейская страна, которая усилила карантинные меры из-за роста больных на COVID-19. В стране ввели ночной комендантский час и ограничения относительно поездок между регионами, где наблюдаются самые большие вспышки болезни. Эти правила, в свою очередь, могут привести к снижению спроса на топливо со стороны населения страны.

Спрос может потерять тенденцию роста, поскольку рост количества новых случаев коронавируса в мире приводит к необходимости вводить карантин повторно,

– говорится в сообщении ANZ Research.

Кроме Италии, усилили карантин Великобритания, Франция и Германия.

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Последние события на рынке нефти

В течение прошлой недели нефть подешевела, а на момент открытия торгов в понедельник, – цена сырья обвалилась до нескольких месяцев минимумов. Однако стоимость нефти смогла восстановить рост после того, как министр энергетики России провел переговоры с местными нефтяными компаниями об отсрочке условия об увеличении нефтедобычи, запланированного на январь 2021 года.

Кремль закрыл две проблемы одним решением – защитил цены на нефть от очередного обвала и вмешался в процесс поддержки курса рубля, который стремительно упал в понедельник, 2 ноября,

– прокомментировал ситуацию Стивен Иннес, главный рыночный стратег Axi Corp.

Ключевые решения для рынка нефти