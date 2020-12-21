У понеділок, 21 грудня 2020 року, ціни на нафту впали приблизно на 3%. Причина такого різкого зниження вартості сировини – повідомлення про поширення нового штаму коронавірусу у Великій Британії. У країні знову можуть посилили карантин, а низка європейських держав уже забороняє польоти з Британії.

Згідно з даними Investing.com, нафта марки Brent подешевшала на 3%, або на 1,54 долара, до 50,72 долара за барель. Під час попередньої сесії торгів ціна сировини зросла на 1,5%, досягнувши максимального значення з березня 2020 року.

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Американська нафта WTI впала в ціні на 2,9% (1,42 долара), до 47,68 долара за барель після зростання на 1,5% у п’ятницю, 18 грудня.

Нові виклики для ринку нафти

Зниження вартості нафти у понеділок, 21 грудня, відбулося після того, як на минулому тижні ціни на сировину продемонстрували ріст упродовж семи тижнів поспіль. Увага інвесторів зосередилася на прогресі у створенні та поширенні вакцини від коронавірусу.

Більш жорсткий карантин у Великій Британії для боротьби з новим штамом коронавірусу і обмеження поїздок до інших європейських країн змусив інвестиційні фонди скоротити свої довгі позиції,

– прокоментував ситуацію на ринку нафти Чіокі Чен, головний аналітик у Sunward Trading.

Експерт також додав, що настрої на ринку також погіршилися через затягування переговорів щодо Brexit.

На цьому тижні Brent може впасти до нижче, ніж 50 доларів за барель, а нафта WTI – нижче 45 доларів за барель, тому що інвестори хочуть відкоригувати позиції перед Різдвом,

– зазначив Чен.

Прем’єр-міністр Великої британії Борис Джонсон очолить зустріч у понеділок, 21 грудня, щоб обговорити питання реагування на надзвичайну ситуацію, пов’язану з коронавірусом та його наслідками – обмеженням міжнародних поїздок і порушенням ланцюгів постачання. Окрім того, Джонсон усе ще не може дійти остаточного рішення щодо Brexit.

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Новий штам коронавірусу поширюється на 70% більше, ніж поточна його версія. У результаті кілька країн Європи уже закрили кордони для мандрівників із Великої Британії.

Ринок нафти впродовж останнього місяця демонстрував бичачий тренд на тлі оптимізму, що масова вакцинація відновить зростання світової економіки. Однак радість інвесторів затьмарив новий штам COVID-19,

– сказав Кадзухіко Сайто, головний аналітик товарного брокера Fujitomi Co.

Ще одним фактором, який тисне на ринок нафти, є ріст кількості бурових установок для видобування нафти у США. Зокрема, упродовж тижня, що закінчився 18 грудня, це число збільшилося на 8 одиниць до 346 одиниць – найбільшого рівня з травня. Виробники нафти почали нарощувати видобуток відтоді, як ціни на сировину перевищили 45 доларів за барель у кінці листопада.