Аналітики Bank Of America очікують, що акції деяких компаній стануть лідерами ринку в наступному році після тривалого карантину через коронавірус. Зокрема, йдеться по супермаркети Walmart, корпорацію Disney та компанія готелів Hilton Worldwide.

Багато компаній цього року постраждали від коронавірусу, проте деякі зуміли на цьому виграти, повідомляє Forbes.

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Так, виробник чіпів Qorvo в цьому році збільшив прибутки на 38%. Адже завдяки тенденціям зростання 5G їх акції є перспективними.

Тим часом, енергетичні та фінансові показники компаній Allstate і Chevron у 2020 році зросли найбільше – на 32% та 7% відповідно. Вони теж стануть прибутковими наступного року.

Водночас роздрібний гігант Walmart є найкращим захисним страхуванням у секторі споживчих товарів. Адже під час пандемії прибутки компанії збільшилися (акції зросли на 23%).

Також радять для інвестицій фонд нерухомості Realty Income. І хоча цього року їх прибутки знизилися на 15%, вони зростуть наступного року. Водночас НCA Healthcare отримав цього року 12% прибутку.

Банк Америки очікує, що S&P 500 зможе піднятися на 6% до кінця 2021 року. Вони вважають, що економіка відновиться і світ, швидше за все, знову "відкриється" у другій половині року.