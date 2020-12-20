Аналитики Банка Америки ожидают, что акции некоторых компаний станут лидерами рынка в следующем году после длительного карантина через коронавирус. В частности, речь идет по супермаркетах Walmart, корпорации Disney и компанию отелей Hilton Worldwide.

Многие компании в этом году пострадали от коронавируса, однако некоторые сумели на этом выиграть, сообщает Forbes.

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Так, производитель чипов Qorvo в этом году увеличил прибыль на 38%. Ведь благодаря тенденциям роста 5G их акции являются перспективными.

Между тем, энергетические и финансовые показатели компаний Allstate и Chevron в 2020 году выросли больше всего – на 32% и 7% соответственно. Они станут прибыльными следующего года.

В то же время розничный гигант Walmart является лучшим защитным страхованию в секторе потребительских товаров. Ведь во время пандемии прибыли компании увеличились (акции выросли на 23%).

Также советуют для инвестиций фонд недвижимости Realty Income. И хотя в этом году их доходы снизились на 15%, они вырастут в следующем году. В то же время НCA Healthcare получил в этом году 12% прибыли.

Банк Америки ожидает, что S & P 500 может подняться на 6% до конца 2021 года. Они считают, что экономика восстановится и мир, скорее всего, снова "откроется" во второй половине года.