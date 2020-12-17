Совокупное состояние более 2200 миллиардеров мира по началу 2020 года выросла на 1,9 триллиона долларов, несмотря на пандемию COVID-19 и политические события.

По состоянию на 11 декабря 2020 капитал богатейших людей мира оценивается 11,4 триллиона долларов, а это на 20% больше, чем их совокупное состояние на конец 2019 года, сообщает Forbes.

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Кто разбогател в 2020 году

Китай

Больше всего в 2020 году рос совокупное состояние китайских миллиардеров – он увеличился за год на 60% (750 миллиардов долларов). Так, Китай первым столкнулся с коронавируса, но сумел быстро оправиться от ограничительных мер.

Индекс CSI 300, отслеживающий акции компаний на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах, вырос в этом году на 19%. В целом состояние 400 китайских миллиардеров теперь оценивается в 2 триллиона долларов. Это без учета 67 миллиардеров из Гонконга, совокупный объем состояний которых составляет 380 миллиардов.

Больше всего разбогател владелец производителя бутилированной воды Nongfu Spring Чжун Шаньшань - его состояние с 2 миллиардов долларов в апреле 2020 вырос до 62,5 миллиардов состоянию на сейчас.

США

В то же время состояние 600 американских миллиардеров выросли на 560 миллиардов и совокупно достигли 4 триллиона гривен. Это стало возможным благодаря росту фондового рынка - индекс S & P 500 прибавил в этом году 13%, а индекс Nasdaq - 38%.

Однако рекорд среди американцев установил, конечно, Маск, состояние которого увеличился на 110 миллиардов долларов благодаря росту акций Tesla на 630%. Теперь с состоянием 137 миллиардов Маск является третьим самым богатым человеком мира.

Франция

Также по приросту капитала в денежном выражении французские миллиардеры: их состояние выросло на 95 миллиардов долларов (23%) – до 500 миллиардов. Более половины прироста обеспечили владелец Dior и Louis Vuitton Бернар Арно (он стал богаче на 35 миллиардов) и совладелица L'Oreal Франсуаза Бетанкур-Мейерс (ее статус – 73,2 миллиарда).



Рейтинг самых багатых миллиардеров мира по странам / Инфографика Forbes

Кому из миллиардеров не повезло?

Не во всех странах миллиардеры стали богаче. К примеру, бразильский фондовый индекс Bovespa упал по сравнению с прошлым годом почти на 3%, поэтому там 50 миллиардеров страны стали в целом беднее на 13 миллиардов долларов.

Сократился также совокупное состояние 30 миллиардеров Таиланда на 6 миллиардов.